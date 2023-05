Biznes i technologie

GDDKiA zawarła umowę na wykonanie dokumentacji dot. poszerzenia A1 między Toruniem a Włocławkiem

Autor: PAP

Data: 23-05-2023, 17:47

Firma Voessing Polska opracuje dokumentację niezbędną do uzyskania decyzji środowiskowej w sprawie poszerzenia autostrady A1 pomiędzy Toruniem a Włocławkiem o trzeci pas ruchu. Wartość prac to prawie 3 mln zł - poinformował we wtorek bydgoski oddział GDDKiA.