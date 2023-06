Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska rozpoczął w czwartek postępowanie ws. wydania decyzji środowiskowej dla budowy reaktorów typu BWRX-300 w Stawach Monowskich koło Oświęcimia. Reaktory planuje zbudować tam Orlen Synthos Green Energy (OSGE) - spółka Orlenu i Synthosu.

Jak wynika z informacji GDOŚ, łączna wnioskowana moc reaktorów w lokalizacji Stawy Monowskie ma wynosić do 1300 MW, co oznacza budowę do czterech bloków BWRX-300. Jak podał GDOŚ, wraz z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej inwestor wystąpił również o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Obecnie GDOŚ prowadzi jedno postępowanie ws. wydania decyzji środowiskowej dla obiektu energetyki jądrowej - chodzi o rządowy projekt na Pomorzu. Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe spodziewa się decyzji w tym roku.

Stawy Monowskie koło Oświęcimia to jedna z siedmiu potencjalnych lokalizacji dla reaktorów BWRX-300 wskazanych przez OSGE. Pozostałe to: Ostrołęka, Włocławek, Dąbrowa Górnicza, Nowa Huta, Specjalna Strefy Ekonomiczna Tarnobrzeg - Stalowa Wola oraz bliżej niesprecyzowane okolice Warszawy.

Pierwszy reaktor BWRX-300 ma powstać w elektrowni jądrowej Darlington w kanadyjskiej prowincji Ontario, a budowa ma zostać ukończona w 2028 r. OSGE planuje budowę floty reaktorów BWRX-300 w Polsce, przy czym pierwsza jednostka ma być gotowa przed końcem tej dekady. Spółka otrzymała od Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) opinię ogólną dotyczącą wybranych założeń technicznych dla technologii reaktora BWRX-300. Jest to element dialogu przedlicencyjnego inwestora z dozorem jądrowym.