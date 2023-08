Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska rozpoczął w poniedziałek postępowanie ws. wydania decyzji środowiskowej dla budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej o mocy do 2000 MWe we Włocławku. Reaktory planuje tam budować spółka Orlenu i Synthosu.

Jak wynika z dokumentów, opublikowanych w poniedziałek przez GDOŚ, chodzi o decyzję środowiskową dla budowy i eksploatacja małej modułowej elektrowni jądrowej o łącznej mocy do 2000 MWe w technologii BWRX-300 w lokalizacji Włocławek. Wniosek o wydanie decyzji złożyła spółka BWRX-300 Włocławek. Wraz z wnioskiem o wydanie . środowiskowej decyzji inwestor wystąpił również o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Wskazana we wniosku moc 2000 MWe oznacza, że inwestor ubiega się o możliwość budowy do sześciu reaktorów BWRX-300.

Spółka BWRX-300 Włocławek jest własnością Orlen Synthos Green Energy (OSGE). OSGE to spółka Orlenu i chemicznego koncernu Synthos, która planuje budowę licznych reaktorów typu BWRX-300. Wytypowane lokalizacje, to obok Włocławka Ostrołęka, Stawy Monowskie koło Oświęcimia, Dąbrowa Górnicza, Nowa Huta. OSGE otrzymała od Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) opinię ogólną dotyczącą wybranych założeń technicznych dla technologii reaktora BWRX-300. Jest to element dialogu przedlicencyjnego inwestora z polskim dozorem jądrowym. Pierwszy reaktor BWRX-300 ma powstać w elektrowni jądrowej Darlington w kanadyjskiej prowincji Ontario.