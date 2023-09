Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wszczął postępowanie ws. wydania decyzji środowiskowej dla elektrowni jądrowej z reaktorami BWRX-300 w Ostrołęce. Elektrownie zamierza tam budować spółka Orlen Synthos Green Energy (OSGE).

Jak poinformował w poniedziałek Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ), postępowanie zostało wszczęte 1 września na wniosek spółki celowej BWRX-300 Ostrołęka sp. z o. o., złożony poprzedniego dnia - 31 sierpnia.

Postępowanie dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa i eksploatacja małej modułowej elektrowni jądrowej o łącznej mocy do 1300 MWe w technologii BWRX-300 w lokalizacji Ostrołęka, Gmina miejska Ostrołęka". Oznacza to, że inwestor ubiega się o możliwość budowy do czterech reaktorów BWRX-300.

Jak sprecyzował GDOŚ, wraz z wnioskiem o wydanie decyzji inwestor wystąpił również o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Na potrzeby postępowania inwestor będzie musiał taki raport sporządzić.

To trzecie takie postępowanie, dotyczące planów OSGE. W sierpniu 2023 r. GDOŚ wszczął postępowanie ws. decyzji środowiskowej dla budowy i eksploatacja elektrowni jądrowej o łącznej mocy do 2000 MWe w technologii BWRX-300 w lokalizacji Włocławek. Wskazana we wniosku moc 2000 MWe oznacza, że inwestor ubiega się o możliwość budowy do sześciu reaktorów BWRX-300.

W czerwcu Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska rozpoczął postępowanie ws. decyzji środowiskowej dla budowy reaktorów typu BWRX-300 w Stawach Monowskich koło Oświęcimia. Wnioskowana moc elektrowni wynosi tam do 1300 MW, co przekłada się na możliwość budowy budowę do czterech bloków BWRX-300.

OSGE wskazało dotychczas siedem potencjalnych lokalizacji dla reaktorów BWRX-300. Obok Stawów Monowskich, Włocławka i Ostrołęki, są to: Dąbrowa Górnicza, Nowa Huta, Specjalna Strefa Ekonomiczna Tarnobrzeg - Stalowa Wola oraz okolice Warszawy.

Pierwszy reaktor BWRX-300 ma powstać w elektrowni jądrowej Darlington w kanadyjskiej prowincji Ontario, a budowa ma zostać ukończona w 2028 r. OSGE planuje budowę reaktorów BWRX-300 w Polsce, przy czym pierwsza jednostka ma być gotowa przed końcem tej dekady. Spółka otrzymała od Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) opinię ogólną dotyczącą wybranych założeń technicznych dla technologii reaktora BWRX-300. Jest to element dialogu przedlicencyjnego inwestora z dozorem jądrowym.