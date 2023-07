PGZ Stocznia Wojenna odnotowała w 2022 roku dodatni wynik finansowy. To pierwszy raz od przejęcia firmy przez Polską Grupę Zbrojeniową – poinformowała PGZ SW po walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok 2022.

Jerzy Łopatyński z PGZ Stoczni Wojennej poinformował, że w czwartek walne zgromadzenie akcjonariuszy zatwierdziło sprawozdanie finansowe spółki za rok 2022. Zgodnie z nim PGZ SW odnotowała w minionym roku najlepsze wyniki finansowe od 2017 r., kiedy to Polska Grupa Zbrojeniowa przejęła od syndyka majątek Stoczni Marynarki Wojennej w upadłości likwidacyjnej.

"Zysk brutto spółki wyniósł 2,47 mln zł (wzrost o 3,7 mln w stosunku do 2021 roku i o 30,7 mln w stosunku do roku 2020). Było to możliwe dzięki większej ilości zrealizowanych kontraktów i wzrostowi przychodów ze sprzedaży do poziomu 177,1 mln zł" - dodał w przesłanym PAP komunikacie Łopatyński.

Jak podała PGZ Stocznia Wojenna, ponad dwukrotny wzrost efektywności zarządzania majątkiem trwałym spółki od momentu jej nabycia (wskaźnik produktywności aktywów trwałych 0,91 w roku 2022 oraz 0,38 w 2018) przyczynił się do wypracowania w 2022 r. zysku ze sprzedaży na poziomie 8,8 mln zł oraz rentowności zysku z działalności operacyjnej równej 8 proc.

Spółka osiągnęła EBIDTA na poziomie 13,6 mln zł (wzrost o 54 proc. r/r). Marża EBIDTA ukształtowała się na poziomie 8 proc.

"Rezultaty wprowadzanych z dużą determinacją zmian organizacyjnych oraz największego w ponad stuletniej historii Stoczni procesu inwestycyjnego zaczynają być widoczne na poziomie finansów spółki" - powiedział cytowany w komunikacie prezes PGZ SW Paweł Lulewicz.

Według Lulewicza "Strategia PGZ SW na lata 2022-2026", której wdrożenie rozpoczęto w poprzednim roku, zakłada szereg konkretnych działań, które mają przełożyć się m.in. na wzrost efektywności operacyjnej, podniesienie kompetencji pracowników, poprawę komunikacji w firmie oraz zaoferowanie nowych produktów i usług. "To na PGZ Stoczni Wojennej spoczywa główny ciężar zbudowania trzech ultranowoczesnych fregat Miecznik dla naszej Marynarki Wojennej" - dodał w przesłanym PAP komunikacie Lulewicz.

Jak podała spółka, w 2022 r. PGZ Stocznia Wojenna finansowała działalność głównie wewnętrznie, tj. z wypracowanego zysku netto, który na koniec 2022 wyniósł 21 mln zł. Udział kapitału obcego (z tytułu pożyczek/kredytów) stanowił tylko 7 proc. aktywów spółki.

Wypracowany zysk netto zostanie w całości przeznaczone na inwestycje i rozwój PGZ SW. Poziom przewidywanych nakładów inwestycyjnych w latach 2023-2024 wynosi ok. 100 mln zł.