Ministerstwo infrastruktury poinformowało o wtorkowym wystąpieniu, w trakcie uroczystości 100-lecia Portu Gdynia, ministra Andrzeja Adamczyka. Minister podkreślił, że gdyński port jest jednym z czterech portów morskich o podstawowym znaczeniu dla naszej gospodarki.

Gdyński port ma podstawowe znaczenie dla gospodarki /fot. Shutterstock

100 lat portu w Gdyni

Ministerstwo Infrastruktury w przesłanym komunikacie poinformowało o udziale i wystąpieniu ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka w trakcie wtorkowej uroczystości z okazji 100-lecia Portu Gdynia.

Decyzja o budowie portu w Gdyni podjęta przez Sejm u zarania II Rzeczypospolitej stała się wielkim symbolem odrodzonego państwa - powiedział podczas uroczystości minister.

Zaznaczył, że nie było to przedsięwzięcie ani łatwe, ani tanie, ale dzisiaj czas przyznaje rację ludziom odważnym i wizjonerom. "Obecnie Port Gdynia to jeden z czterech portów morskich o podstawowym znaczeniu dla naszej gospodarki narodowej" - ocenił minister Adamczyk.

Podkreślił, że takie inwestycje jak pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych, budowa portu zewnętrznego czy zakończona już budowa publicznego terminalu promowego wzmacniają pozycję gdyńskiego portu i pokazują jego duży potencjał.

Rozwój infrastruktury transportowej

Zauważył również, że inwestycje w linie kolejowe sprawiają, że zwiększają się możliwości transportu ładunków, ponieważ do nabrzeży dojeżdżają dłuższe i cięższe pociągi.

W Porcie Gdynia w 2021 roku przeładowano ogółem 26,7 mln ton ładunków, co stanowi wzrost o 8,2 proc. w stosunku do roku 2020. W tym samym okresie liczba zawinięć statków handlowych do portu wzrosła o prawie 15 proc.

Port Gdynia jest największym agroportem na Bałtyku, zajmuje także trzecie miejsce pod względem przeładunku kontenerów - blisko 1 mln TEU w 2021 r.