Polskie drobiarstwo jest jedynym z sektorów gospodarki, z którego jako kraj możemy być dumni i nie mamy się czego wstydzić. Polskie zakłady drobiarskie przeszły dużą transformację stając się wysoko zaawansowanymi technologicznie przedsiębiorstwami - mówi w rozmowie z Portalem Spożywczym Jakub Mielewczyk, Sales Manager GEA Food Solutions Poland.

Jakub Mielewczyk, Sales Manager GEA Food Solutions Poland. fot. GEA

Adam Tubilewicz, zastępca redaktora naczelnego w Portalu Spożywczym: Obecnie kluczowym tematem nie tylko dla sektora mięsnego są duże wzrosty cen energii. Jak państwo zapatrujecie się na to wyzwanie, w jaki sposób oferowane przez firmę rozwiązania wychodzą naprzeciw temu niekorzystnemu zjawisku?

Jakub Mielewczyk, Sales Manager GEA Food Solutions Poland: Budując nasze maszyny od dziesięcioleci znajdujemy rozwiązania, które przede wszystkim pozwolą użytkownikowi w prosty i wydajny sposób odnieść sukces w postaci zysku. Składa się na to m.in. wysoka wydajność, niski całkowity koszt posiadania maszyny (TOC) oraz przede wszystkim efektywne wykorzystanie materiałów, surowca oraz mediów potrzebnych do zasilenia maszyn/linii. Ważne jest również stałe monitorowanie pracy maszyny. Linie GEA wyposażone są właśnie w taki system. Możemy m.in. w maszynach pakujących śledzić zużycie folii, powietrza, energii, wody. Innym przykładem w wyżej wymienionych maszynach jest redukcja odpadu opakowaniowego (szerzej opisany proces w artykule), gdzie jesteśmy w stanie oszczędzić 70% marnowanej folii czy jak w przypadku maszyn pionowych pakujących zredukować o 15% użyty pasek D-zip.

W przypadku linii convenience przykładem uzyskania oszczędności może być zastosowanie filtrów oleju, które oczyszczają używany olej z zanieczyszczeń oraz niepożądanych substancji powstających podczas procesu smażenia. Wydłużamy tym samym żywotność i możliwość używania oleju zachowując jego wysoką jakość. Stosowane również są w maszynach dodatkowe warstwy izolacyjne do utrzymania ciepła bądź chłodu w maszynie. Najbardziej dumni jesteśmy jednak z pieca spiralnego GEA CookStar. Oszczędność energii sięga nawet 20% dzięki zbilansowanemu przepływowi powietrza, efektywnemu sterowaniu parą oraz skutecznej regulacji wyciągu.

Na przestrzeni lat doszliśmy do perfekcji w optymalizacji konstrukcji urządzeń. Najlepiej zobrazować można to na przykładzie naszych masownic. Proste ich żebra oraz duży wlot do niej pozwalają dużo szybciej umyć maszynę przy zużyciu znacznie mniejszej ilości wody. Oszczędzamy tym samym czas i media.

Ostatnim przykładem oszczędności energii jest nasz system Califreeze w naszych tunelach mroźniczych. System Califreeze mierzy stopień krystalizacji wody w produkcie, gdzie następnie automatycznie reguluje odparowywanie, temperaturę wewnątrz tunelu oraz prędkość taśmy. Wpływa to na mniejsze zużycie energii od 10 do 15%.

GEA spiral freezer-możliwość zaoszczędzenia do 15% energii.

Oczywiście jest to tylko część przykładów, gdzie przyczyniamy się do oszczędności oraz pełnej kontroli zużywanych mediów i energii. Nasze doświadczenie przykłada się do uzyskania realnych zysków przez użytkowników naszych maszyn.

Coraz więcej zakładów mięsnych w Polsce decyduje się na automatyzację procesów produkcyjnych. Czy w państwa ocenie ten trend będzie postępować? O czym warto pamiętać inwestując w tego rodzaju rozwiązania w przypadku zakładu mięsnego?

Automatyzacja produkcji jest nieodłącznym i nieuniknionym procesem w przypadku zakładów produkcyjnych. Dziś każdy zakład, który chce się liczyć na rynku idzie właśnie w tym kierunku. Wpływa ona szczególnie na wydajność, mniejszą możliwość popełnienia błędów, a w szczególności zastępuje pracowników, których po prostu brakuje. W przypadku zakładów mięsnych jest ona bardzo ważna, ponieważ praca na produkcji jest ciężka i manualne wykonywanie niektórych prac odbija się z czasem na zdrowiu pracowników. Jako GEA przygotowujemy automatyzację produkcji od samego przygotowania surowca (Batch2Flow), gdzie potrzebna jest tak naprawdę do obsługi linii jedna, góra dwie osoby, aż do pakowania. Musimy również wziąć pod uwagę przy automatyzacji duży większy poziom higieny produkcji co przykłada się na zdrowotność i bezpieczeństwo produktu.

GEA Batch2Flow - automatyczny system przygotowania surowca.

Jako GEA Food Solutions oferujemy 4 poziomy automatyzacji procesu: od prostego zintegrowania, po wysoko zaawansowany proces kontroli całej produkcji ze statystykami, pełną identyfikowalnością. Usprawniliśmy również pracę m.in. dla technologów zakładów, gdzie mogą zdalnie wgrać/ zmienić recepturę, która wyświetla się operatorowi. W przypadku linii do krojenia wprowadziliśmy możliwość sterowania z jednego, dowolnego ekranu całą linią, tzw. GEA SmartControl.

Najbardziej popularną formą automatyzacji są nasze linie do convenience food. Jako światowy lider w produkcji tego typu linii jesteśmy w stanie połączyć cały proces od przygotowania surowca, aż po jego mrożenie i pakownie. Klienci bardzo cenią sobie nasze doświadczenie i współpracę, dzięki czemu z powodzeniem realizujemy dalsze projekty.

Zdecydowanie warto pamiętać o tym, że trzeba mieć pomysł i plan na automatyzację. Maszyny posiadają pewne ograniczenia jak: formaty kartonów czy kształt produktów (mówimy tu o automatyzacji pakowania). Jeśli nie mamy pomysłu na produkt może się okazać się, że linia nie będzie po prostu tak wydajna jak tego oczekiwaliśmy.

Polska jest dziś największym producentem drobiu w Europie. Silna pozycja eksportowa to efekt wielu lat pracy, ale i dużych nakładów inwestycyjnych. Jak jako firma z międzynarodowym doświadczeniem oceniacie państwo poziom zaawansowania technologicznego polskich zakładów drobiarskich na tle Europy i świata?

Zdecydowanie polskie drobiarstwo jest jedynym z sektorów gospodarki, z którego jako kraj możemy być dumni i nie mamy się czego wstydzić. Polskie zakłady drobiarskie przeszły dużą transformację stając się wysoko zaawansowanymi technologicznie przedsiębiorstwami. Pozycja lidera w Europie nie jest tutaj przypadkowa. Z roku na rok prowadzimy coraz więcej projektów, szczególnie w pełni zautomatyzowanych linii convenience. W naszej fabryce w Bakel w Holandii żartobliwie mówi się, że powoli trzeba uczyć się polskiego z uwagi na ilość projektów prowadzonych w naszym kraju. Bardzo duży procent naszych klientów związanych jest właśnie z tą branżą.

Dalszy rozwój zakładów drobiarskich widzimy chociażby przez rozszerzanie swojego asortymentu. Wielu producentów zaczynało tylko od produkcji mięsa drobiowego, gdzie dziś mają w swoim portfolio pełne przetwórstwo. Wiele produktów naszych klientów eksportowanych jest na cały świat, gdzie z sukcesami podbijają zagraniczne rynki.

Dużym wyzwaniem w produkcji mięsnej jest zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa żywności. Ewentualna konieczność wycofania produktu z rynku to duże koszty, zarówno finansowe, jak i wizerunkowe dla producenta. Jaka jest recepta GEA Food Solutions na to wyzwanie, co doradzacie państwo klientom w tym zakresie?

Główną odpowiedzią na to pytanie jest higiena. To jej brak zazwyczaj przyczynia się do rozwoju niepożądanych mikroorganizmów, gdzie po ich wykryciu konieczne wycofywanie jest całych partii produkcyjnych. Nasze 70 letnie doświadczenie nauczyło nas projektować maszyny z najwyższą klasą higieny. Eksportując maszyny na cały świat musimy spełniać szereg norm. W krajach takich jak USA higiena użytkowania maszyny jest jedną z głównych warunków zakupu maszyny. Obecnie właśnie na tym rynku popularny jest nasz kuter CutMaster trzeciej generacji, który posiada 3-A Sanitary Standards. Potwierdza on, że sprzęt przeznaczony do produkcji żywności spełnia rygorystyczne standardy projektowania ustanowione przez 3-A Sanitary Standards Inc. Jako GEA Food Solution pracujemy nad ciągłą poprawą higieny maszyn oraz dostępności ich elementów do mycia.

GEA CutMaster trzeciej generacji - najwyższa higiena w produkcji. fot. mat. pras.

Innymi przykładami zachowania standardów bezpieczeństwa żywności jest chociażby bezinwazyjna kontrola mieszanki gazowej w opakowaniach OxyCheck oraz kontrola szczelności opakowań LeakCheck. Sprawdzane jest 100% paczek pod względem szczelności zgrzewu oraz składu mieszanki gazowej, gdzie standardowo robi się to wyrywkowo na kilku paczkach. Pakowanie jest kluczowym i bardzo wrażliwym etapem produkcji, która decyduje o końcowej jakości produktu. Idealnym przykładem jest maszyna PowerPak Plus, która jest obecnie jedną z najbardziej zaawansowanych i higienicznych maszyn na rynku. Maksymalnie ogranicza ona możliwość kontaktu osób z produktem, m.in. przez obudowanie maszyny we wrażliwych miejscach jak stacja cięcia, rozwijanie rolki poprzez przesuwne drzwi.

