Biotechnolodzy zmodyfikowali genetycznie ryż w taki sposób, że jego liście mają mniej tzw. aparatów szparkowych, przez które wyparowuje woda. Dzięki temu lepiej radzi sobie przy bardziej zasolonej wodzie napływającej z mórz.

To jedna z najważniejszych roślin uprawnych. Od niego wyżywienie 3,5 mld ludzi/fot. shutterstock

Naukowcy z University of Sheffield podkreślają, że ryż to jedna z najważniejszych roślin uprawnych. Każdego dnia zależy od niego wyżywienie 3,5 mld ludzi. Jednak w niektórych krajach, np. w Wietnamie, coraz trudniej jest go uprawiać ze względu na ocieplenie klimatu. W jego efekcie słona woda morska napływa na coraz większe obszary lądu i ryż nie radzi sobie z większą ilością soli.

Genetycznie zmieniony ryż. Jak sobie radzi przy zmianach klimatu?

Badacze z Sheffield znaleźli jednak na to biotechnologiczny sposób. Wyhodowali ryż zmieniony genetycznie tak, że wytwarza mniej aparatów szparkowych. Chodzi o otwory, przez które roślina pobiera z powietrza dwutlenek węgla potrzebny do fotosyntezy i oddaje wodę w postaci pary.

Wcześniej badacze wykazali, że tak zmodyfikowany ryż dużo lepiej od zwykłego radzi sobie w przypadku suszy. Jednocześnie okazało się, że ryż z mniejszą liczbą aparatów szparkowych i ich mniejszymi rozmiarami trudniej jest uprawiać w szczególnie ciepłych rejonach.

Naukowcy proponują jednak inne rozwiązanie.

Ich zdaniem ryż z mniejszą liczbą powiększonych aparatów szparkowych powinien lepiej rosnąć w szczególnie wysokich temperaturach. Wskazuje na to odporność nawet naturalnych odmian z taką budową.

"Ryż jest niesamowicie ważną rośliną uprawną, którą na co dzień żywi się ponad połowa ludności ziemi. Zapewnienie możliwości jego przetrwania w trudniejszych warunkach spowodowanych zmianami klimatycznymi będzie kluczowe dla wyżywienia rosnącej populacji, która w ciągu 60 lat ma osiągnąć liczbę 10 mld" - mówi dr Robert Caine, główny autor publikacji, która ukazała się w piśmie "New Phytologist".