Geotrans w ramach nowej strategii chce uruchomić centrum B+R, w 2021 r. wejść na główny parkiet giełdy

- Oczekujemy, że w efekcie realizacji strategii zwiększenia potencjału portfela posiadanych decyzji na zagospodarowanie odpadów z obecnych 350 tys. ton, do 2 000 tys. ton. Będzie to możliwie m.in. za sprawą pozyskania kilku nowych instalacji do przetwarzania i zagospodarowania odpadów - z czego pierwsza zostanie oddana do użytku w 2021 r. - dzięki którym zamierzamy systematycznie poszarzeć portfolio o nowe linie biznesowe przetwarzania i zagospodarowania nieczystości. Ponadto planujemy otworzyć własne centrum B+R - mówi Przemysław Weremczuk, prezes Geotransu.

- Uważamy, że zaproponowane kierunki rozwoju pozwolą nam znacząco zwiększyć skalę działania. Do 2022 r. zakładamy osiągniecie wartości EBITDA, stanowiącej - co najmniej - trzykrotność wyniku z 2019 r., kiedy wypracowaliśmy 9,1 mln zł - dodaje .

Efektem realizacji I etapu strategii ma być osiągnięcie do 2022 r. wartości EBITDA (zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację), stanowiącego co najmniej trzykrotność rezultatu z 2019 r., kiedy spółka wypracowała 9,1 mln zł. Firma będzie dalej wypłacać dywidendę oraz skupować akcje własne.

W związku z planowanymi wydatkami inwestycyjnymi, szacowanymi w I etapie realizacji strategii na ok. 30 mln zł, spółka planuje pozyskać kapitał z emisji do 500 tys. akcji na rynku NewConnect. Czołowy przedstawiciel krajowej branży zagospodarowania odpadów poprocesowych planuje przejście na główny parkiet GPW w 2021 r.

Założenia strategiczne na lata 2020-2024 opierają się na czterech fundamentach:

· Zwiększeniu potencjału portfela decyzji administracyjnych na zagospodarowanie odpadów

· Pozyskaniu własnych instalacji do przetwarzania i zagospodarowania odpadów – nowe linie biznesowe i solidne podstawy do dalszego wzrostu

· Zwiększeniu skali biznesu w dotychczasowych segmentach

· Zagospodarowaniu składowisk zrekultywowanych – farmy fotowoltaiczne i biomasa

Docelowe 2 000 tys. ton, to potencjalna możliwość zagospodarowania odpadów na przestrzeni dziesięciu lat.

Na terenie nowych instalacji umieszczone zostaną zakłady przetwarzania oraz zagospodarowania odpadów biologicznych (produkcja polepszacza glebowego/nawozów) oraz parki recyklingowe. Zwiększenie możliwości operacyjnych spółki poprzez pozyskanie nowych instalacji pozwoli również na wejście w segment transgranicznego transportu odpadów celem maksymalizacji marży.