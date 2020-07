Geotrans z rekordowymi wynikami w II kwartale 2020 r.

- W ostatnich latach inwestowaliśmy w nowe lokalizacje oraz staraliśmy się o kolejne pozwolenia administracyjne, co w efekcie przełożyło się na skokowy wzrost wyników finansowych. Oczekujemy, że legislacja, której celem jest unormowanie rynku odpadów i ograniczenie szarej strefy oraz rosnąca świadomość społeczeństwa w zakresie ekologii i odpowiedzialności za nieczystości, będą napędzać nasz biznes w kolejnych latach - komentuje Przemysław Weremczuk, prezes Geotransu.

Zgodnie z szacunkami w I półroczu 2020 r. Geotrans wypracował 23,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, 11,1 mln zł zysku brutto, 9,0 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 97 proc., 217 proc., 240 proc.

Geotrans dostrzega wiele niezagospodarowanych nisz w zakresie ponownego wykorzystania odpadów biologicznych, tj. ustabilizowanych osadów ściekowych i kompostu nienormowanego.

Geotrans 10 lipca rozliczył transakcję skupu 54,8 tys. akcji własnych, stanowiących 1,1 proc. kapitału, po cenie 35 zł. Oferty sprzedaży były przyjmowane od 1 do 7 lipca, a redukcja zapisów wyniosła 97,5 proc. Skupione walory posłużą do realizacji programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników spółki. Program ma być realizowany do końca 2022 r. Geotrans 26 czerwca wypłaciła również 4 mln zł dywidendy pochodzącej z zysku za 2019 r., co dało 0,8 zł na akcję.