GieldaRolna.pl: docieraj do odbiorców z sektora rolno-spożywczego

180 000 ogłoszeń – tyle ofert dodano w serwisie ogłoszeniowym dla branży rolno-spożywczej. Dołącz do tysięcy użytkowników platformy www.Gieldarolna.pl. Kupuj i sprzedawaj, docierając bezpośrednio odbiorców docelowych z branży. Gieldarolna.pl uwzględnia specyfikę segmentu rolno-spożywczego, a kategorie i usługi dopasowane są do potrzeb, oczekiwań oraz aktualnych trendów w sektorze rolno-spożywczym. To pierwsze tego typu rozwiązanie e-commerce w Polsce dedykowane sektorowi.