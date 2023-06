6 grudnia 2022 roku Unia Europejska osiągnęła porozumienie w sprawie nowego historycznego prawa, które ma uniemożliwić na rynku UE obrót towarami związanymi z wylesianiem i degradacją lasów na całym świecie. Nowe rozporządzenie UE w sprawie wylesiania (EU Deforestation Regulation - EUDR) ustanawia ambitne zasady mające na celu powstrzymanie globalnego masowego wylesiania i degradacji lasów za pomocą narzędzi legislacyjnych. Jednocześnie stwarza pewne wyzwania dla podmiotów zaangażowanych w łańcuchy dostaw, których dotyczą nowe przepisy.

Nowa zasada ma uniemożliwić firmom sprzedawanie na jej rynku kawy, kakao, wołowiny, soi, kauczuku, oleju palmowego i innych towarów związanych z wylesianiem.

Przepisy obejmują też produkty pochodne, takie jak czekolada, meble, papier zadrukowany i wybrane pochodne oleju palmowego (wykorzystywane na przykład jako składniki produktów do pielęgnacji ciała).

Firmy muszą udowodnić, że ich łańcuchy dostaw nie przyczyniają się do niszczenia lasów lub zostaną ukarane grzywną w wysokości do 4% ich obrotu w państwie członkowskim UE.

Zakazem ma nie być objęty żaden konkretny kraj ani towar. Przedsiębiorstwa będą jednak mogły sprzedawać produkty w Unii tylko wtedy, gdy dostawca produktu wyda tzw. oświadczenie o należytej staranności. Będzie ono potwierdzać, że produkt nie pochodzi z terenów wylesionych lub nie był przyczyną degradacji lasów, w tym niezastąpionych lasów pierwotnych, po 31 grudnia 2020 roku.

Projekt w kwietniu został przyjęty przez Parlament Europejski, a 16 maja - zatwierdzony przez Radę Europejską.

Jak dowiedział się Reuters, niemiecki Union Investment, jeden z 20 największych inwestorów w Unilever i Reckitt, w zeszłym roku napisał do 56 firm z branży dóbr konsumpcyjnych, aby dowiedzieć się więcej o wylesianiu w ich łańcuchach dostaw.

"Grzywny mogą stanowić ryzyko dla wyników tych spółek na giełdzie" - powiedział Henrik Pontzen, szef ESG w Union Investment, który zarządza aktywami o wartości około 424 miliardów euro (467 miliardów dolarów) i posiada udziały w Nestle, PepsiCo, Danone, Beyond Meat i L'Oreal.

Wewnętrzny dokument Union Investment, do którego dotarł Reuters, pokazuje, że firma otrzymała zaledwie 30 odpowiedzi na swoje działania. Spośród nich tylko 14 firm stwierdziło, że ma cele zerowego wylesiania.

"Z perspektywy dużego inwestora jest to bardzo nietypowe" - powiedział Pontzen. "Zwykle otrzymujemy odpowiedź od każdej firmy, do której piszemy. Być może powodem braku odpowiedzi jest to, że nie mają nic do powiedzenia" - dodał.