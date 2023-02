P&G Warsaw Hub to nowe biuro koncernu w Warszawie, a jednocześnie siedziba obejmującego 10 krajów regionu Europy Centralnej.

Koncern P&G otworzył nowe biuro w Warszawie. fot. mat. pras.

Nowe biuro P&G w Warszawie

Zmieniające się w ostatnich latach modele pracy oraz oczekiwania, co do miejsca jej wykonywania sprawiły, że P&G postanowiła przyjrzeć się swojej przestrzeni biurowej. Firma zaprojektowała ją na nowo, tak, by pozwalała jej pracownikom jak najefektywniej pracować, niezależnie od tego, czy w danym momencie skupiają się na pracy indywidualnej, działają w mniejszych lub większych zespołach, zlokalizowanych w jednym miejscu czy rozproszonych po świecie.

Za co odpowiada polskie biuro P&G?

Polska odgrywa istotną rolę w międzynarodowej strukturze firmy Procter & Gamble - jest drugim krajem w Europie i szóstym na świecie, pod względem wielkości wykonywanych dla koncernu operacji. Warszawskie biuro firmy obejmuje swoim zasięgiem 10 krajów i służy 120 milionom konsumentów.

Ponad 8000 m2 zmodernizowanej przestrzeni biurowej P&G Warsaw Hub oferuje pracownikom kilka typów przestrzeni do wykorzystania, od tradycyjnych pokoi z biurkami, otwartych i zamkniętych kabin oraz sal szybkich spotkań, poprzez sale konferencyjne różnej wielkości, aż po duże stoły do współpracy, a nawet kawiarnię - wszystko po to, by praca mogła być elastyczna, wygodna i sprzyjała integracji.

- P&G Warsaw Hub to centrum naszej działalności w Europie Centralnej. Został stworzony z myślą o naszych pracownikach i tworzy warunki do współpracy wszystkich jednostek biznesowych P&G zlokalizowanych w Polsce – biura marketingu i sprzedaży, fabryk, zespołu zarządzającego europejskim łańcuchem dostaw oraz globalnego centrum IT. To inspirująca przestrzeń do współpracy i tworzenia innowacji, które pomogą nam działać zwinnie i lepiej służyć naszym konsumentom i partnerom biznesowym oraz uczyć się od siebie nawzajem i rozwijać. – mówi Gabriel Ragy, Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu Procter & Gamble w Europie Centralnej.

Ciekawe rozwiązania w nowym biurze P&G

Projektując odnowione biuro, zadbano o to, by uwzględniało ono potrzeby osób z niepełnosprawnościami. W recepcji, która jest wizytówką firmy, została zainstalowana pętla indukcyjna dla osób słabosłyszących, która pozwala im skutecznie komunikować się z jej pracownikami. Wszystkie sale konferencyjne oznaczone są w języku Braille'a, dzięki czemu osoby niedowidzące z łatwością mogą samodzielnie znaleźć miejsce spotkania. Z kolei na podłodze znalazły się informacje o schodach i innych przeszkodach, by ułatwić pracownikom poruszanie się po biurze.

Dzięki systemowi zarządzania budynkiem, P&G optymalizuje zużycie energii. Firma przeszła też na oświetlenie LED, które zapewnia zarówno komfort pracy, jak i oszczędność energii – nawet do 60 proc. rocznie. Automatyczne krany z perlatorami pozwalają na ograniczenie zużycia wody o 2/3. Wnętrze P&G Warsaw Hub zostało wyposażone w drewniane meble, wyłącznie z certyfikatem Forest Stewardship Council, potwierdzającym, że zostały wykonane z materiału spełniającego rygorystyczne światowe standardy środowiskowe, ekonomiczne i społeczne w zakresie odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Firma planuje także niebawem certyfikować P&G Warsaw Hub, jako miejsce o zerowej ilości odpadów do składowania.