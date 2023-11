Biznes i technologie

GIOŚ: w 2022 r. jakość powietrza poprawiła się

Autor: PAP

Data: 07-11-2023, 13:43

W 2022 roku poprawiła się jakość powietrza; spadła liczba przekroczeń dopuszczalnych norm oraz zasięg obszarów objętych przekroczeniem - poinformował we wtorek GIOŚ. To efekt m.in. działań zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza oraz korzystniejszych warunków meteorologicznych.

fot.: I Viewfinder/Adobe Stock/PTWP