W próbkach wody pobranych ze zbiorników Goczałkowice i Dobczyce oraz na stopniach wodnych rzeki Wisły w okolicach Krakowa nie stwierdzono "złotej algi"; tego glonu nie ma w ujęciach wody pitnej dla Krakowa i Katowic - przekazał Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) tłumaczy na swojej stronie internetowej, że "złota alga" - inwazyjny jednokomórkowy glon - nie jest szkodliwa dla ludzi i zwierząt domowych.

"Ichtiotoksyna wytwarzana przez glon jest niebezpieczna dla ryb i małż, prowadzi do masowych śnięć organizmów wodnych posiadających skrzela. Dla ochrony środowiska, w ramach stałego monitoringu wykonywane są badania na obecność złotej algi, aby kontrolować, czy glon masowo nie rozprzestrzenia się poza dorzecze Odry" - wskazano.

Poinformowano, że Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ, w związku z identyfikacją niewielkiej ilości "złotej algi" w jednej próbce pobranej z rzeki Pszczynki, pobrało dodatkowe próbki wody w zbiornikach Goczałkowice i Dobczyce, stanowiących ujęcie wody pitnej dla Katowic i Krakowa oraz z Wisły w okolicach Krakowa, poniżej stopnia wodnego Łączany, stopnia wodnego Kościuszko, poniżej stopnia wodnego Przewóz.

"Na podstawie przeprowadzonych badań nie stwierdzono w żadnej z pobranych próbek obecności +złotej algi+" - podkreślono.

GIOŚ wyjaśnił, że prowadzi w sposób ciągły monitoring interwencyjny pod kątem wykrycia "złotej algi". Jest on obecnie prowadzony w 33 punktach: 31 znajduje się na Kanale Gliwickim, rzece Odrze oraz jej starorzeczach, dwa wyznaczone zostały w zlewni Wisły na rzece Pszczynce.

W sierpniu 2022 r. naukowcy stwierdzili obecność w Odrze mikroglonów prymnesium parvum - tzw. złotych alg. To rzadko występujące mikroskopijne glony, które na ogół żyją w morskich wodach przybrzeżnych, ale adaptują się do warunków panujących w rzekach. Pojawiają się zwłaszcza na terenach przemysłowych, gdzie występuje zwiększone zasolenie, oraz w stawach hodowlanych i innych płytkich zbiornikach wodnych. Ich zakwit może spowodować pojawienie się toksyn zabójczych dla ryb i małży. Zakwity "złotej algi" pojawiły się już na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy. Latem ub.r. zakwit "złotej algi" w Odrze przyczynił się do masowego śnięcia ryb w tej rzece.