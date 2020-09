GIS nakazał wycofanie z rynku dwóch rodzajów akcesoriów kuchennych

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono migrację do żywności pierwszorzędowych amin aromatycznych z wyrobów określonych w ostrzeżeniu. Na podstawie ocen ryzyka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny należy uznać, że migracja tych substancji z łyżki do żywności i ugniatacza może stwarzać zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Szczegóły dotyczące produktów:

Nazwa produktu (na etykiecie) – Łyżeczka

Opis produktu: Łyżka z nylonu barwy czarnej, na uchwycie tłoczenie: +210°C oraz symbol dopuszczający wyrób do kontaktu z żywnością. Do uchwytu dołączona oryginalna etykieta o treści: PL ŁYŻECZKA PL FACKELMANN Polska Sp. z o.o., Tomice, ul. Europejska 13, 05-532 Baniocha info@fackelmann.pl FACKELMANN GERMANY www.fackelmann.com 151537, ​ , ca. 32,5 cm, Made in China ES0515HY

Numer partii: 151537

Importer: Fackelmann Polska Sp. z o.o., Tomice, ul. Europejska 13, 05-532 Baniocha

Kraj pochodzenia: Chiny. Przedsiębiorca wycofa produkt z rynku oraz prześle informację do sieci handlowych.

Produkt - ODELO PRESTIGE Quality line, SELLA, UGNIATACZ DO ZIEMNIAKÓW POTATO SMASHER

Numer partii: 0D 1509

Dystrybutor: DELHAN, ul. Budowlanych 5, 64-100 Leszno. Dystrybutor rozpoczął procedurę wycofywania produktu z rynku.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie.

Nie należy używać produktów wskazanych w komunikacie do kontaktu z żywnością.