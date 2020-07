GIS ostrzega przed barszczem Sosnowskiego

Barszcz Sosnowskiego to inwazyjna, parząca roślina, która występuje na terenie całej Polski. Ciekawostką jest, że barszcz Sosnowskiego został sprowadzony do Polski z Kaukazu jako roślina pastewna. Ze względu na zawartość substancji toksycznych zrezygnowano w jego uprawy i obecnie w Polsce roślina ta jest objęta prawnym zakazem uprawy, rozmnażania i sprzedaży. Ponadto coraz częściej podkreśla się podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia populacji tego gatunku w środowisku naturalnym.

Gdzie występuje barszcz Sosnowskiego?

Barszcz Sosnowskiego można spotkać najczęściej na łąkach, polach uprawnych, przy drogach, wzdłuż brzegów rzek, jezior, a także w ogrodach, parkach i lasach.

Jak rozpoznać barszcz Sosnowskiego?

Roślina charakteryzuje się baldaszkowatymi kwiatostanami koloru białego oraz wielkimi liśćmi,

jedna z największych roślin zielonych, osiąga wysokość do 4 m, łodyga około 10 cm średnicy,

na łodygach i liściach rośliny znajdują się charakterystyczne włoski produkujące toksyczną substancję,

często mylony z koprem lub arcydzięglem.

Niebezpieczeństwo dla człowieka

Związki zawarte w soku i wydzielinie włosków gruczołowych barszczu Sosnowskiego pod wpływem działania promieni UVA i UVB wiążą się ze skórą powodując oparzenia II i III stopnia. W ciągu 24 godzin nasilają się objawy w postaci zaczerwienienia skóry i pęcherzy z surowiczym płynem. Stan zapalny utrzymuje się około 3 dni, a miejsca podrażnione zachowują wrażliwość na światło ultrafioletowe nawet przez kilka lat.

Oprócz oparzeń związku zawarte w barszczu Sosnowskiego mogą wywoływać: podrażnienia dróg oddechowych, nudności, wymioty, bóle głowy, zapalenie spojówek.

Pierwsza pomoc przy oparzeniu barszczem Sosnkowskiego:

Krok 1

Umyj niezwłocznie i dokładnie skórę dużą ilością letniej wody z mydłem.

Krok 2

Unikaj słońca przez co najmniej 48 h (promieniowanie ultrafioletowe zwiększa stan zapalny i ryzyko powstania blizn).

Krok 3

Jeśli pojawią się objawy oparzeń, koniecznie skonsultuj się z lekarzem !

Miejsca występowania barszczu Sosnowskiego w Polsce można sprawdzić w bazie online na stronie GIS, która dziś liczy blisko 3000 lokalizacji. Miejsca, w których rośnie barszcz Sosnowskiego można zgłosić pod całodobowy numer alarmowy straży miejskiej 986.