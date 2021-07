GIS ostrzega przed łyżkami do spaghetti

W ramach ostrzeżenia publicznego dotyczącego kontaktu z żywnością GIS poinformował w piątek o migracji pierwszorzędowych amin aromatycznych z produktu pn. T-nylon spaghetti scoop ( łyżek do spaghetti). Jak zaznaczono, "nie należy używać produktu do kontaktu z żywnością".

Data: 09-07-2021, 17:40

Jak informuje Główny Inspektorat Sanitarny, chodzi o T-nylon spaghetti scoop o numerze partii: 750637 z kodem kreskowym 5907558760637, którego importerem jest Firma Handlowa TADAR Dariusz Tauchert Jasin, Poznańska 53, 62-020 Swarzędz.

"Nie należy używać produktu do kontaktu z żywnością" - zaznaczono w komunikacie.

GIS został poinformowany poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) o stwierdzeniu migracji do żywności pierwszorzędowych amin aromatycznych z produktu określonego w komunikacie.

Importer wycofał produkty

Importer mając na uwadze bezpieczeństwo konsumentów podjął decyzję o wycofaniu również produktów: N.Nylonowa Nabierka do spaghetti czerwona rączka 5907558760460, N.Nylonowa Nabierka do spaghetti zielona rączka 5907558760477, N.Nylonowa Nabierka do spaghetti fioletowa rączka 5907558760484.

Firma TADAR poinformowała odbiorców o konieczności wycofania z obrotu przedmiotowych produktów i zobowiązała się do przyjęcia ewentualnych zwrotów oraz przekazania ich do utylizacji.