GIS ostrzega przed łyżkami. Nie używaj ich do kontaktu z żywnością

Główny Inspektorat Sanitarny, w ramach ostrzeżenia publicznego dotyczącego wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością, poinformował w piątek o migracji szkodliwych substancji z łyżki do serwowania potraw.

Data: 05-11-2021, 16:57

GIS ostrzega przed łyżkami Florina Onyx. fot. GIS

GIS ostrzega przed łyżkami

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono migrację do żywności pierwszorzędowych amin aromatycznych, w badanych próbkach łyżki do serwowania określonej w komunikacie.

Szkodliwe łyżki. Szczegóły

Produkt – Łyżka do serwowania FLORINA ONYX

Numer partii: A19-210

Kod kreskowy: 5902719587535

Dystrybutor : Florentyna Sp. z o. o., Korzkwy 31, 63-300 Pleszew

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Florentyna sp. z o.o. Korzkwy 31, 63-300 Pleszew wstrzymuje sprzedaż artykułu Łyżka do serwowania Onyx kod kreskowy 5902719587535 nr partii A19-210 do odbiorców hurtowych i detalicznych. Firma zobowiązuje się do niezwłocznego wysłania informacji do odbiorców przedmiotowego produktu o wstrzymaniu dalszej odsprzedaży. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie.

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy używać produktu wskazanego w komunikacie do kontaktu z żywnością.