GIS ostrzega przed używaniem trzepaczki do piany z Pepco

GIS ostrzega przed talerzami, z których do żywności migruje ołów

W ramach ostrzeżenia publicznego dotyczącego wyrobu do kontaktu z żywnością, GIS poinformował, że na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono migrację do żywności pierwszorzędowych amin aromatycznych, w badanych próbkach ubijacza do piany.

Zgodnie z oceną ryzyka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny stwierdzony poziom migracji może stwarzać zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Chodzi o produkt: Ubijacz do piany z poliamidu, numer partii: SKU31604901, STYLE 316049 B/Y20, ORD00349626_01. Kod kreskowy: 2200131604964

Dystrybutorem produktu jest PEPCO Poland Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 73A, 60-479 Poznań.

GIS przekazał, że firma Pepco Poland sp. z o.o. zablokowała możliwość sprzedaży produktu we wszystkich sklepach sieci PEPCO.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające.