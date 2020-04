GIS: przesyłki do osób objętych kwarantanną zaczekają na poczcie

Główny Inspektorat Sanitarny przypomina, że przesyłki nadane do osób przebywających na kwarantannie zaczekają na poczcie do czasu zakończenia izolacji. Przekazy pieniężne zawierające renty i emerytury dotrą do odbiorców w specjalnej kopercie.