GIS szuka zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego. Jakie ma wymagania?

Autor: PAP (op. AT)

Data: 12-07-2022, 17:52

Trwa nabór na stanowisko zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego. Czas na składanie ofert mija 22 lipca o godz. 16. Kandydatem na stanowisko zastępcy GIS może być osoba, która spełnia łącznie kilka warunków.

GIS szuka zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego. fot. PAP

Kandydatem na stanowisko zastępcy GIS może być osoba, która spełnia łącznie kilka warunków m.in. jest lekarzem i uzyskała specjalizację w dziedzinie medycyny mającej zastosowanie w realizacji zadań inspekcji lub posiada wyższe wykształcenie i uzyskała specjalizację w dziedzinie medycyny lub ochrony zdrowia mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Kandydat musi być obywatelem polskim, korzystać z pełni praw publicznych i nie być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Jakie warunki musi spełnić zastępca szefa GIS?

Potencjalny zastępca szefa GIS musi też posiadać kompetencje kierownicze i co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym. Potrzebna jest również wiedza z zakresu spraw należących do właściwości Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wśród wymogów jest także i ten, że kandydat na zastępcę szefa GIS od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. nie pracował i nie służył w organach bezpieczeństwa państwa oraz z nimi nie współpracował.

Do zadań zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego należy m.in. inicjowanie, koordynowanie i nadzorowanie wykonywania zadań przez podległe komórki organizacyjne GIS.

Ogłoszenie opublikowano na stronach inspekcji 8 lipca.