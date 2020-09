Giżyński na EEC 2020: UE powinna walczyć o najwyższą jakość żywności importowanej z krajów trzecich

Szymon Giżyński sparafrazował tytuł unijnej strategii mówiąc: Nie możemy oddawać pola, bo będziemy mieć mniej na stole.

- Popieramy intencje, które są w zapisach nowego ładu klimatycznego UE. Jednocześnie mamy świadomość gry o wysoką stawkę, jaka toczy się w skali globalnej. Należy to widzieć w kontekście umów zawieranych przez UE z krajami Mercosur, Australią czy Nową Zelandią, które mają zastępczo eksportować żywność do UE będąc zupełnie po drugiej stronie sporów, które toczą się w Europie na temat klimatu i związanych z nim restrykcji. My takie reguły gry odrzucamy - dodał.

Prelegent ocenił, że Unia Europejska powinna mocniej walczyć o to, aby w wielkich umowach jak z Mercosur nie pomijano kwestii wymogów co do jakości żywności, która będzie importowana do całej UE, w tym Polski, z krajów trzecich.

- Te wskaźniki jakościowe muszą być nie tyle porównywalne, ale tak samo restrykcyjne jak wobec żywności z państw UE. Niestety, tak nie jest bo ustępstwa ze strony UE na rzecz jakości żywności są rekompensowane poprzez zwiększanie dostępności dla nierolniczych wyrobów przemysłu Niemiec na tamtych rynkach. I z takiego poziomu negocjacji zaczynamy - wskazał.

Sekretarz Stanu w MRiRW uważa, że UE powinna kierować się zasadą pomocniczości.

- To, co możemy zrobić na zasadzie równoprawnych obowiązków, wkładów, znaczenia i możliwości powinno być w UE realizowane i będziemy tej zasady mocno bronić. W Nowym Zielonym Ładzie są również niekontrowersyjne zapisy dotyczące pomysłów na politykę oszczędności, efektywności, oznaczenia opakowań. W to będziemy wchodzić broniąc interesu Polski, ale tam, gdzie nie znamy jeszcze szczegółów, będziemy uczestniczyć w dyskusji w ramach powyższych pryncypiów - podsumował.