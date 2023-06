Przebudowa warszawskiej siedziby Polskiego Wydawnictwa Muzycznego to inwestycja w wysokości ok. miliona złotych; inwestycja od dawna przygotowywana i oczekiwana, i inwestycja, która przeprowadzi PWM w XXI wiek - powiedział w piątek wicepremier, minister kultury Piotr Gliński.

16 czerwca 2023 roku Polskie Wydawnictwo Muzyczne podpisało umowę z firmą EBS-BUD, generalnym wykonawcą projektu architektonicznego dotyczącego przebudowy siedziby Oficyny przy ul. Fredry 8 w Warszawie.

Podczas konferencji prasowej w warszawskim oddziale PWM Gliński podał, że "przebudowa siedziby Polskiego Wydawnictwa Muzycznego to inwestycja o skali około miliona złotych". "To inwestycja od dawna przygotowywana i oczekiwana i inwestycja, która przeprowadzi PWM w XXI wiek" - ocenił. "Chcemy, żeby tu były studia nagraniowe, klub jazzowy, sala kameralna, pomieszczenia edukacyjne i żeby nasza instytucja naprawdę mogła funkcjonować we wnętrzach nowoczesnych, a jednocześnie zachowujących swoje walory zabytkowe" - dodał.

Jego zdaniem, to unikalne miejsce w Warszawie. Zwrócił uwagę, że jest to jedna z nielicznych kamienic, które przetrwały wojnę, powstanie warszawskie.

Gliński wyznał też, że jest rodzinnie związany z tym miejscem, bo, jak opowiadał, w czasie powstania warszawskiego w tym miejscu walczyła jego mama, a jego ojciec pracował w tym miejscu po wojnie. "Jako dziecko 60 lat temu odwiedzałem ten budynek" - mówił.

Minister kultury "wyraził radość, że możemy zrealizować oczekiwania, które od dawna były formułowane nie tylko przez PWM, ale też ogólnie przez środowisko polskich ludzi kultury".