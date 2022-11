Unia Europejska nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, że jeśli Ukraina się załamie, to pełnoskalowa wojna zagrozi kolejnym krajom - powiedział we wtorek w Brukseli wicepremier i minister kultury RP Piotr Gliński po zakończeniu posiedzenia Rady UE ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu.

"Teraz interesem Ukrainy jest, żeby funkcjonować, mimo tego co tam się dzieje, jako państwo, na swoim terytorium. Na przykład opera i balet funkcjonują bez elektryczności, ludzie oświetlają telefonami taki występ, żeby nawet symbolicznie funkcjonować. W Chersoniu natychmiast po wyzwoleniu teatr występował na ulicy. To jest symbolicznie istotne dla podtrzymania ducha oporu" - podkreślił Gliński.

Wojna w Ukrainie a Polska

"Jeżeli Ukraina się złamie, czy załamie, to przecież Putin dojdzie do granic Unii Europejskiej i ta pełnoskalowa wojna zagrozi kolejnym krajom. Nie do końca widzę pełne uświadomienie sobie tego zagrożenia w Unii Europejskiej po obradach, które dzisiaj miały miejsce" - ubolewał wiceszef polskiego rządu.

"Z jednej strony mamy kolejne transze sankcji i ta praca polityczna machiny europejskiej idzie troszeczkę do przodu, ale z drugiej strony obserwujemy przyzwyczajenie. Przyzwyczajenie jest wrogiem decyzji pozytywnych. Bo zarówno opinia publiczna, jak i politycy przyzwyczajają się do tego, że ten konflikt jakoś tam trwa. Te bomby i rakiety spadają, ale nie na nasz kraj, nie na nasze miasta, tylko gdzieś daleko i tego nie słychać. To jest przerażające, ale my musimy o tym otwarcie mówić" - dodał Piotr Gliński.

Wicepremier poinformował, że w obradach - na sugestię Polski - w spotkaniu brał również udział minister kultury Ukrainy Ołeksandr Tkaczenko.

Czego potrzebuje Ukraina?

"Jedynym konkretem który był (w obradach), to lista przywieziona przez ministra ukraińskiego. Lista potrzeb, czyli konkretnych rzeczy, które są potrzebne - generatory, baterie, podstawowe rzeczy niezbędna do zabezpieczenia instytucji kultury i przeżycia w tych dramatycznych czasach. Ta lista faktycznie być może przełoży się na konkretne działania, bo łatwiej jest może działać poszczególnym państwom w sytuacji, kiedy to zapotrzebowanie jest skonkretyzowane" - powiedział wicepremier, dodając, że po raz kolejny apelował wraz z przedstawicielami krajów bałtyckich do Komisji Europejskiej o zablokowanie wszystkich kanałów satelitarnych rosyjskiej propagandy.

"Niestety wciąż jeszcze kilka kanałów - na pewno Rossija24 - działa na platformach satelitarnych zarówno w obrębie Unii Europejskiej, jak i na okupowanych terytoriach na Ukrainie, co wzmaga rosyjską propagandę. Tego nie powinno być, stąd ponowienie apelu do Komisji Europejskiej o zablokowanie kanałów rosyjskiej propagandy" - skonkludował polski polityk.