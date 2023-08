Od wtorku 1 sierpnia ul. Siemińskiego w Gliwicach została włączona do obowiązującej wokół tamtejszej starówki Strefy Ograniczonej Dostępności. Po konsultacjach nie rozszerzono na razie dalej strefy, lecz zmieniono część jej zasad.

Ul. Siemińskiego (przed dekomunizacją ul. Wieczorka) była pierwszym tzw. woonerfem w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Chodzi o nadawanie ulicom z ograniczanym ruchem samochodów charakteru "miejskiego podwórca".

Przy chodnikach ustawiono podesty z siedziskami i donice z zielenią - powstały ministrefy wypoczynku i zarazem dodatkowe przestrzenie dla gości odwiedzających kawiarenki czy restauracje, wprowadzono też strefę zamieszkania z maksymalną prędkością dla uprawnionych do wjazdu samochodów do 20 km/h i możliwością swobodnego poruszania się spacerowiczów.

Jak ocenili jednak gliwiccy samorządowcy, samochodów bywało tam nadal zbyt dużo; stąd wprowadzenie na części ul. Siemińskiego Strefy Ograniczonej Dostępności.

Miasto podkreśliło, że uspokojenie ruchu na ul. Siemińskiego jest szczególnie ważne, bo przyciąga ona wielu spacerowiczów i rowerzystów. Bezpośrednio sąsiaduje ze starówką, której część objęto Strefą Ograniczonej Dostępności, a ponadto jest jednym z bardziej charakterystycznych traktów w Gliwicach - z interesującą architekturą i lokalami gastronomicznymi.

Strefa na ul. Siemińskiego z zakazem wjazdu obejmuje odcinek od skrzyżowania z ul. Jasnogórską do posesji nr 21 (mniej więcej na wysokości sądu).

Zasady wjazdu na drogę i parkowania dostosowano do miejskiego systemu. Jak przekazał Zarząd Dróg Miejskich, znaki zakazu ustawiono przy skrzyżowaniu ul. Siemińskiego z ul. Jasnogórską oraz za zjazdem do sądu. Bez zezwolenia można dojechać do sądu oraz do parkingu po drugiej stronie ulicy, jednak wyłącznie od strony ul. Górnych Wałów.

Przez ul. Siemińskiego nadal kursować ma autobus linii A4 (zastępujący zlikwidowany przed laty tramwaj). Dla mieszkańców ul. Siemińskiego i przedsiębiorców przewidziano identyfikator typu S uprawniający do wjazdu do Strefy Ograniczonej Dostępności.

Dostawcy towaru będą mogli wjechać do Strefy Ograniczonej Dostępności bez identyfikatora i zatrzymać się na 15 minut w godzinach 6-12. W innej sytuacji będą musieli posiadać identyfikator, który umożliwia 15-minutowy postój w pozostałych godzinach. Znaki zakazu nie będą obowiązywać m.in. służb miejskich, taksówek oraz pojazdów przewożących osoby z niepełnosprawnościami.

Wiosną br. gliwicki magistrat zapowiadał powiększenie latem Strefy Ograniczonej Dostępności dla samochodów w historycznym centrum miasta. Przewidziano zamknięcie dla ruchu kolejnych uliczek starówki między Górnymi i Dolnymi Wałami. Powiększenie strefy byłoby jednocześnie m.in. realizacją przedwyborczych deklaracji obecnego prezydenta Gliwic Adama Neumanna.

W czerwcu br. miasto podało jednak, że po konsultacjach, w których udział wzięło ok. 2,5 tys. osób, a których zdania na temat dalszego ograniczania ruchu w tej części Gliwic były podzielone, prezydent Gliwic zadecydował o wprowadzeniu na starówce kompromisowego rozwiązania. Istniejąca strefa została utrzymana w niezmienionym kształcie, ale ze zmienionymi zasadami.

Do regulaminu wprowadzono obwiązującą od wtorku zmianę wydłużającą czas na realizację dostaw towarów z 6-10 do godz. 12. Dopuszczono wjazd do strefy taksówek. Ruch samochodowy, pieszy i rowerowy w obrębie starówki oraz potrzeby jej mieszkańców i przedsiębiorców mają być nadal analizowane. Rozważane jest ew. ograniczenie ruchu na ul. Bednarską, która jest drogą przejazdu przez starówkę.

Dodatkowo, ze względu na aktualne przepisy prawa i konieczność wyznaczenia miejsc do parkowania, na starówce ma zmniejszyć się liczba miejsc parkingowych - z ponad 280 do niespełna 200.

Obecnie Strefa Ograniczonej Dostępności obejmuje centralny obszar gliwickiej starówki, mieszczący się w obrębie ulic Tkackiej, Wysokiej, Kaczyniec i placu Wszystkich Świętych, do granic placu Inwalidów Wojennych, a także ul. Siemińskiego.

Tzw. strefę zamieszkania wprowadzono w obszarze starówki wiosną 2016 r. - po przeprowadzonym wcześniej remoncie wielu z tamtejszych uliczek, w większości jednokierunkowych. W 2020 r. część ulic wyłączono z ruchu. W 2021 r. objęto znaczną część starówki stałą Strefą Ograniczonej Dostępności dla samochodów.