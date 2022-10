Dostrzegając rosnące zainteresowanie klientów ekspresowymi dostawami, Glovo i Homla nawiązały partnerstwo, dzięki któremu będzie można łatwo i szybko zamówić produkty wyposażenia wnętrz. Początkowo w aplikacji dostępnych będzie około 450 dodatków do domu Homla, wsród których znajdziemy m.in produkty do salonu, sypialni, kuchni, łazienki oraz dekoracje i prezenty na każdą okazję.

Glovo i Homla łączą siły

Rośnie zainteresowanie usługami on-demand

W Polsce, podobnie jak na świecie, dynamicznie rośnie zapotrzebowanie na usługi on-demand. W tej zmieniającej się rzeczywistości klienci coraz bardziej doceniają aplikacje umożliwiające zamówienie i ekspresowe dostawy do domu różnorodnych produktów. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Kantar „Cyfrowe Zwyczaje Polaków”, ponad 80% mieszkańców naszego kraju korzysta z internetu wybierając meble i artykuły aranżacji wnętrz. Jednocześnie, aż 64% osób uważa, że zakupy w internecie są wygodniejsze i oszczędzają czas. Dzięki współpracy Glovo i Homla, wspomniane zakupy mogą być jeszcze wygodniejsze, a na pewno zdecydowanie szybsze – idealnie wpisując się w nowe oczekiwania konsumentów. Według danych z “Raport E-commerce w Polsce 2021”, ekspresowa dostawa motywuje do zakupów online aż 83% kupujących.

Homla to polska marka wyposażenia wnętrz, w której ofercie klienci znajdą produkty do salonu, sypialni, kuchni, jadalni, łazienki oraz tysiące dekoracji i prezentów. Z kolei Glovo jest jedną z największych na świecie platform umożliwiających zamawianie produktów wprost do domu czy miejsca pracy. Pośredniczy w dostawach między sklepami i restauracjami oraz ich klientami. Dzięki współpracy Homla z Glovo, użytkownicy aplikacji, którzy cenią wyjątkowy design i funkcjonalność, mogą wybierać pośród 450 artykułów wyposażenia wnętrz i zamówić je z ekspresową dostawą pod drzwi.

– Coraz więcej konsumentów dostrzega potencjał w Glovo jako aplikacji multi-category, czyli oferującej znacznie więcej produktów niż jedzenie i zakupy spożywcze. Nasi użytkownicy cały czas szukają nowych kategorii i artykułów, z których mogliby skorzystać, aby łatwo i szybko zaspokoić swoje potrzeby. Cieszymy się, że razem z Homla będziemy mogli wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom i rozszerzyć naszą ofertę o kategorię wyposażenia wnętrz. Chcemy wspólnie być jak najbliżej naszych konsumentów i docierać do jak największej liczby mieszkańców miast w Polsce – podkreśla Beata Wronowska, Partner Business Leader Q-Commerce w Glovo Polska.

Korzyści obustronnej współpracy

Początkowo Homla w Glovo dostępna będzie w Warszawie oraz Jankach. Jednak obie firmy wspólnie pracują nad rozszerzeniem współpracy o kolejne miasta.

Chociaż Homla to pierwsza firma z branży home&decor dostępna w Glovo w Polsce, to firma ma już doświadczenie w tym sektorze w innych krajach. Na pozostałych rynkach Glovo współpracuje m.in. z English Home czy Flying Tiger Copenhagen. Dane z tych rynków wskazują, że konsumenci doceniają komfort ekspresowej dostawy.

Glovo aktywnie rozwija swoją ofertę e-retail w Polsce, stając się pierwszą aplikacją multi-category zapewniającą ekspresowe dostawy do domów. Wizją firmy jest zapewnienie mieszkańcom miast wszystkiego czego potrzebują w szybki i łatwy sposób. Dlatego, obok jedzenia z restauracji i zakupów spożywczych, cały czas pojawiają się kolejne kategorie, użytkownicy aplikacji mogą zamawiać także kosmetyki, kwiaty, artykuły papiernicze, jedzenie dla zwierząt i wiele innych.

