Głównym źródłem spadku inflacji były ceny żywności – stwierdziła ekonomistka PKO BP Anna Wojtyniak w komentarzu do czwartkowych danych GUS. Dodała, że choć inflacja utrzymała się na dwucyfrowym poziomie, RPP może we wrześniu rozpocząć cykl obniżek stóp.

Głównym źródłem spadku inflacji były ceny żywności /fot. Shutterstock

Inflacja wynosi 10 proc.

W czwartek GUS podał szybki szacunek inflacji w sierpniu. Wynika z niego, że inflacja liczona rok do roku spadła do 10,1 proc. z 10,8 proc. w czerwcu, zaś w stosunku do lipca nie zmieniła się.

Podobnie jak w poprzednich miesiącach głównym źródłem spadku inflacji CPI były ceny żywności, które względem lipca obniżyły się o 1,0 proc., ponownie silniej niż wynikałoby ze wzorca sezonowego. W konsekwencji, ich roczna dynamika obniżyła się do 12,7 proc. z 15,6 proc. w lipcu wobec 24,0 proc. w tegorocznym, wiosennym szczycie. Kształtowanie się globalnych cen surowców wskazuje, że dezinflacja żywnościowa będzie kontynuowana, a roczna dynamika cen w tej kategorii osiągnie poziom ok. 7-8 proc. r/r do końca roku - stwierdziła ekonomistka PKO BP Anna Wojtyniak w komentarzu do danych GUS.

Wskazała, że ceny nośników energii nie zmieniły się przez drugi miesiąc w rzędu, co wg niego potwierdziło, że najsilniejszy impuls dezinflacyjny po stronie tego komponentu (w szczególności opału) już minął. Dodała także, że hamowanie inflacji ograniczały wzrosty cen paliw, jako że miesięczna dynamika cen w tej kategorii przyspieszyła do 1,9 proc. z 0,4 proc. w lipcu ze względu na wzrost cen ropy naftowej na rynkach światowych.

Spadek inflacji bazowej

Szacujemy, że inflacja bazowa (bez żywności i energii) w sierpniu obniżyła się 5. miesiąc z rzędu do ok. 9,9-10,0 proc. r/r z 10,6 proc. r/r w lipcu. Skala dezinflacji w przypadku inflacji bazowej była zatem zbliżona do skali spadku inflacji CPI. Miesięczna dynamika cen w kategoriach bazowych wyniosła ok. 0,3 proc., a impet inflacji bazowej utrzymał się w okolicach 0,4-0,5 proc. m/m (sa) - wciąż powyżej dynamiki zgodnej z celem NBP (0,2-0,3 proc. m/m sa), ale wyraźnie poniżej 1,0 proc. odnotowanego na początku roku - oceniła ekonomistka PKO BP Anna Wojtyniak.

Dodała, że schłodzenie rynku pracy, zwłaszcza hamowanie dynamiki płac, będą wspierać dalszy proces dezinflacji.