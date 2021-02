GLS geokoduje każdą paczkę

InPost wyceniony na 7-8 mld euro, przedział cenowy w ofercie publicznej to 14-16 euro/akcję

Nowe narzędzie już funkcjonuje we wszystkich, ponad 40 oddziałach GLS w Polsce. To znacznie więcej niż tylko bardzo szczegółowa mapa, choć AutoMapa rzeczywiście ma najdokładniejsze dane w kraju, na dodatek aktualizowane w trybie ciągłym. Z punktu widzenia zarządzania usługami kurierskimi najważniejsze są określone funkcjonalności opierające się na geokodowaniu. Przyjrzyjmy się, jak działa to rozwiązanie.

Przesyłki kodują w punkt

Na czym polega geokodowanie? Do każdego adresu odbioru lub doręczenia przesyłki przypisywane są precyzyjne współrzędne geograficzne (geokoordynaty). AutoMapa koduje je w czasie rzeczywistym i odsyła informację o przypisaniu przesyłki do trasy konkretnego kuriera GLS. Tak przebiega proces dla każdej paczki z osobna.

– Atutem naszego najnowszego narzędzia jest fakt, że bardzo precyzyjnie odwzorowuje ono rzeczywiste trasy kurierskie. Co równie istotne, można je wyznaczać dowolnie, niezależnie od kodów pocztowych, które, jak wiemy, dalekie są w Polsce od ideału bardzo dokładnego wskazania pojedynczych adresów. Patrząc szerzej, mamy teraz narzędzie do jeszcze bardziej zaawansowanego planowania procesów doręczeń i odbiorów paczek, uwzględniając takie zjawiska jak np. sezonowość – mówi Szymon Lauer, dyrektor rozwoju operacji GLS Poland.

Podkreśla, że dzięki temu szybkość, terminowość i niezawodność dostaw jeszcze wzrosną, na czym skorzystają zarówno odbiorcy, jak i nadawcy. – Wykorzystanie geokodowania zdecydowanie usprawnia logistykę ostatniej mili, czyli kluczowy element całego procesu. Np. sklepy internetowe zyskują w ten sposób gwarancję jeszcze efektywniejszych dostaw, co jest bardzo istotne z punktu widzenia osób kupujących online (adres wprowadzony przez kupującego jest weryfikowany pod kątem ewentualnych błędów i geokodowany). Wspieramy w ten sposób rozwój e-commerce. Rzecz jasna skorzystają również nasi klienci z segmentu B2B. Geokodowanie jest rozwiązaniem systemowym – dodaje.

Od strony infrastruktury informatycznej i technicznej AutoMapa jest w pełni przygotowana na przepływ ogromnej liczby danych. – Zapewniamy wydajność geokodowania na poziomie 1.5 miliona rekordów na godzinę na jednym klastrze serwerowym, więc nawet szczyt przedświąteczny nie był dla nas straszny. Cieszymy się ze współpracy z dużym, nowoczesnym operatorem z branży KEP. To pokazuje potencjał naszych rozwiązań – podkreśla Patryk Osęka, dyrektor operacyjny AutoMapy.