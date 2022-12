GLS Poland uruchomiła trzy nowe oddziały. Obecnie ta jedna z największych firm kurierskich w kraju posiada już 50 filii, z czego 5 otwarto w tym roku.

GLS Poland z nowymi lokalizacjami w Polsce /fot. mat.pras

GLS rozwija infrastrukturę

Wzmocniona infrastruktura na Warmii i Mazurach i jeszcze gęstsza sieć punktów na Śląsku. Do filii GLS dołączyły: Elbląg, Jaworzno i Ogrodzieniec.

- Inwestycje w infrastrukturę są niezbędnym elementem naszej działalności. W centrum naszego działania zawsze są oczekiwania klientów, a dzięki rozwojowi sieci jesteśmy w stanie jeszcze elastyczniej reagować na zmieniające się potrzeby rynku – mówi Małgorzata Markowska, promotion & communication manager GLS Poland.

Jak podkreśla, dzięki nowym filiom GLS będzie jeszcze lepiej przygotowany do zbliżającego się szczytu świątecznego.

Ważny punkt w północnej Polsce

Nowo otwarta filia w Elblągu w województwie warmińsko-mazurskim to ważna lokalizacja dla GLS pozwalająca na zwiększenie efektywności w północnej Polsce. – Nowy oddział odciąży filię w Olsztynie i będzie miał duży wpływ również na pracę naszych punktów w województwie pomorskim. Elbląg przejmie część przesyłek, które do tej pory trafiały do naszych lokalizacji Gdańsk-Straszyn i Starogard-Rywałd – mówi Artur Antos, dyrektor operacyjny regionu Wschód GLS Poland.

Dzienna wydajność nowej filii to 2100 paczek doręczonych i 1150 paczek odebranych. Nowy oddział GLS znajduje się w Elblągu przy ulicy Lotniczej. Ma dwie bramy rozładunkowo-załadunkowe, dwadzieścia bram kurierskich, a powierzchnia magazynowa i biurowa obiektu to 1310 mkw.

Dynamiczny rozwój na Śląsku

GLS systematycznie poszerza również swoją sieć na Śląsku. To właśnie w Jaworznie

i Ogrodzieńcu firma otworzyła dwie kolejne filie w tym województwie. Pierwsza z nich,

w Jaworznie, obsługuje teren Jaworzna, Mysłowic i Bukowna. Dodatkowo dzięki bliskiej odległości od sortowni regionalnej w Czeladzi, GLS będzie mógł na tym terenie realizować jeszcze efektywniej procesy logistyczne. Oddział w Jaworznie ma dwie bramy rozładunkowo-załadunkowe i siedem bram kurierskich, a powierzchnia magazynu i biura to blisko 500 mkw. Od stycznia GLS jeszcze zwiększy wydajność w Jaworznie, dzięki magazynowi o dodatkowej powierzchni 1000 mkw.

Łącznie będzie dysponować 18 bramami kurierskimi i 3 rozładunkowo-załadunkowymi. Kolejną nowo otwartą lokalizacją GLS na Śląsku jest Ogrodzieniec. Ten oddział obsługuje paczki z terenu Dąbrowy Górniczej, Kluczy, Zawiercia, Ogrodzieńca, Pilicy, Żarnowca, a jego wydajność jest liczona dziennie w 1000 paczek doręczonych i 700 odebranych. Dzięki nowej filii, która wyposażona jest w dwie bramy rozładunkowo-załadunkowe i osiem bram kurierskich, odciążona zostanie praca takich lokalizacji GLS na Śląsku jak Czeladź czy Częstochowa.

- Otwarcie Jaworzna i Ogrodzieńca to kolejny krok w strategii otoczenia centrum Śląska filiami lokalnymi. Inwestycje te mają być swoistymi satelitami dbającymi o najwyższą jakość logistyki i będą miały połączenie z uruchomioną w listopadzie nocną sortownią w Czeladzi. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić atrakcyjne możliwości odbioru wszystkim firmom zlokalizowanym na Śląsku. Jednak to jeszcze nie jest nasze ostatnie słowo w rozwoju tego rejonu – mówi Michał Dojcz, dyrektor operacyjny regionu Południe GLS Poland.

50 filii w Polsce

Obecnie, po uruchomieniu nowych filii, GLS posiada 50 lokalizacji na mapie Polski. W tym roku firma otworzyła aż pięć nowych oddziałów – w marcu w Zamościu i w październiku w Tarnowskich Górach. W drugim kwartale ubiegłego roku sieć GLS powiększyła się o filie w Jeleniej Górze, Wieluniu, Krośnie i Gryficach, a jeszcze wcześniej powstały lokalizacje GLS pod Starogardem Gdańskim, na północ od Warszawy - w miejscowości Różan koło Ostrołęki oraz w Wodzisławiu Śląskim.

W ramach GLS w Polsce funkcjonuje również blisko 5000 punktów Szybkiej Paczki w doskonale skomunikowanych lokalizacjach. Cała sieć Grupy GLS to ponad 120 centrów dystrybucji oraz ok. 1600 oddziałów w Europie oraz na Zachodnim Wybrzeżu Stanów Zjednoczonych

i w Kanadzie.