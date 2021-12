GLS przejmuje kanadyjskiego przewoźnika towarowego

Wiodący dostawca usług kurierskich Grupa General Logistics Systems (GLS) sfinalizowała uzgodnienia dotyczące przejęcia kanadyjskiej firmy logistycznej Mid-Nite Sun Transportation Ltd., działającej pod nazwą Rosenau Transport. Rosenau Transport, jeden z największych niezależnych przewoźników towarowych w zachodniej Kanadzie, oferuje usługi komplementarne w stosunku do działalności GLS w tym kraju.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 01-12-2021, 13:28

Połączenie obu firm otwiera przed GLS znaczące możliwości rozwoju z korzyścią dla nowych i obecnych klientów, zarówno na rynku kanadyjskim, jak i amerykańskim. Przejęcie uzależnione jest od spełnienia zwyczajowych warunków końcowych transakcji oraz uzyskania zgód regulacyjnych.

Założona w 1957 roku firma Rosenau Transport posiada 24 własne węzły logistyczne i magazyny w czterech prowincjach. W ciągu 12 miesięcy (do 31 sierpnia 2021 roku) wygenerowała przychód w wysokości 175 mln CAD (dane nierewidowane). Dzięki rozszerzeniu prowadzonej w Kanadzie działalności, usługi świadczone przez GLS będą dostępne dla większości mieszkańców kraju. Ekspansja oznacza również współdziałanie z oddziałami GLS położonymi wzdłuż Zachodniego Wybrzeża USA wskutek decyzji o przejściu sieci Rosenau Transport na realizowany przez GLS model, łączący usługi kurierskie i frachtowe. Całkowita wartość transakcji wynosi 360 mln CAD, czyli około 245 mln EUR, z założeniem, że GLS nie przejmuje zadłużenia ani zasobów gotówkowych Rosenau Transport.

Kanada jest dziewiątą co do wielkości gospodarką na świecie, a jej łączny rynek usług kurierskich i frachtowych wynosi około 25 miliardów CAD, odnotowując wzrost na poziomie około 5% rocznie. Firma GLS pojawiła się na tym rynku w 2018 roku za sprawą przejęcia spółki Dicom. Obecnie prowadzi sieć około 30 węzłów logistycznych i magazynów, zatrudniając 1400 pracowników. Od tamtego czasu firma odnotowuje wzrost przychodów na poziomie około 8% rocznie.

– Przyłączenie Rosenau Transport do GLS oznacza dopełnienie i wzmocnienie naszej strategii Accelerate. Dzięki przejęciu GLS znacząco wzmacnia swoje usługi w Kanadzie i zamierza odegrać ważną rolę jako krajowy dostawca usług logistycznych w sektorze dystrybucji paczek, przewozów LTL i FTL oraz liczący się pośrednik logistyczny działający na rynku amerykańskim – mówi Martin Seidenberg, dyrektor generalny GLS Group. – Silna pozycja Rosenau Transport w Kanadzie Zachodniej, wysoka jakość i przedsiębiorczość firmy, a także możliwości przewozowe i potencjał świadczonych przez nią usług kurierskich oznaczają, że model jej działalności jest zbliżony do charakteru naszego biznesu kanadyjskiego – doskonale do siebie pasujemy. Cieszę się, że mogę powitać Kena i zespół Rosenau Transport w GLS – przed nami duże możliwości – dodaje.

– Łącząc ze sobą dwie sieci przewoźników regionalnych oferujących bezpośrednią obsługę większości miast w kraju, stworzymy jeden z najbardziej zintegrowanych systemów transportowych w Kanadzie. Rozszerzony zasięg geograficzny zapewni 30 tys. naszych klientów nową alternatywę, odpowiadającą na ich wszystkie potrzeby w zakresie przesyłek krajowych i międzynarodowych – mówi Rick Barnes, prezes GLS Canada.

Po zamknięciu transakcji firma Rosenau Transport będzie nadal zarządzana przez jej prezesa, Kena Rosenau, działając w ramach pełnej konsolidacji z GLS dla celów sprawozdawczych.

– Cieszymy się z dołączenia Rosenau Transport do rodziny GLS i perspektywy współpracy

z wiodącą w branży firmą, która otworzy przed nami nowe możliwości i rynki w skali globalnej. Połączenie sieci transportowych GLS i Rosenau Transport pozwoli nam zaoferować kompleksowe rozwiązania w Kanadzie, które przełożą się na lepsze usługi dla naszych klientów. Cieszy nas również możliwość bliskiej współpracy z Rickiem Barnesem i GLS Group, aby nadal realizować dewizę naszej firmy, która brzmi: nasza działalność opiera się na tym, że służymy – naszym klientom, sobie nawzajem i naszym społecznościom – podsumowuje Ken Rosenau.