GLS wprowadza odbiór paczek z wysyłkomatów

Wysyłkomat umożliwia nadawcom samodzielne nadanie przesyłek, a cały proces jest zautomatyzowany: urządzenie bezobsługowo waży i mierzy paczki oraz drukuje etykiety. Nadanie można opłacić bezpośrednio z wykorzystaniem płatności zbliżeniowych lub kodu BLIK. Przesyłkę można też przygotować online, a następnie sfinalizować proces w maszynie z wykorzystaniem kodu QR lub technologii Beacon.

Jednym z najważniejszych powodów, dla których GLS rozpoczął współpracę z firmą ASAPON, operatorem wysyłkomatów, jest błyskawiczny rozwój branży e-commerce, w tym sklepów działających w mniejszej skali.

– Skorzystanie z naszych usług poprzez wysyłkomaty to dobre rozwiązanie dla tych nadawców, którzy wysyłają mniejsze wolumeny paczek, zwłaszcza zagranicznych, a przy tym zależy im na elastyczności i niezawodności. Urządzenie pozwala nadać przesyłki szybko i o dowolnej porze, a nasza sieć międzynarodowa obejmuje 40 krajów w Europie oraz USA i Kanadzie – mówi Małgorzata Markowska, marketing manager GLS Poland.

Odbiorcy otrzymają przesyłki w tym samym terminie, w jakim otrzymaliby je w przypadku nadania bezpośrednio przez kuriera.

– Od strony logistycznej fakt nadania paczki w wysyłkomacie nic nie zmienia, również w przypadku przesyłek zagranicznych. Czas transportu przesyłki jest taki sam, chyba że nadanie paczki będzie miało miejsce późnym wieczorem, wtedy należy doliczyć, nominalnie, jeden dzień. Kurier zabierze ją z wysyłkomatu następnego dnia i przekaże do dalszego transportu – wyjaśnia Małgorzata Markowska. Wszystkie informacje o wysyłkomatach znajdują się na stronie https://wysylkomaty.gls-poland.com.pl/.

Liczy się szeroki wachlarz

Wysyłkomaty działają od 2018 roku. Jak informuje operator, do tej pory zainstalował 166 tego rodzaju maszyn w sześciu województwach. – Wiele wskazuje na to, że ta forma nadawania paczek będzie się rozwijała, jednak część nadawców nadal będzie korzystała z punktów nadania i odbioru, np. dlatego, że będzie miała taki punkt bliżej. Te dwa rozwiązania doskonale się uzupełniają. Systematycznie rozwijamy wachlarz usług i funkcjonalności tak, by nasza oferta była jak najbardziej elastyczna. Odgrywa to istotną rolę zarówno z punktu widzenia nadawców działających w różnych segmentach e-commerce, jak i w kontekście stałego wzrostu wolumenu przesyłek adresowanych do odbiorców indywidualnych – dodaje Małgorzata Markowska.