Wzrost PKB w Chinach w IV kwartale 2022 r. wyniósł 2,9 proc., przebijając konsensus rynkowy. Uwzględniając nowe dane, podwyższamy prognozę wzrostu PKB w Chinach z 5,2 proc do 5,5 proc. w 2023 r. – przekazali ekonomiści Goldman Sachs.

Goldman Sachs podwyższył prognozę wzrostu PKB w Chinach /fot. Unsplash

Lepsze prognozy dla chińskiej gospodarki

Jak wynika z raportu Goldman Sachs, wzrost PKB w Chinach spadł z poziomu 3,9 proc. r/r w III kwartale do 2,9 proc. w IV kwartale. Jest to odczyt wyższy, niż wcześniejsze oczekiwania rynkowe, które szacowały wzrost na poziomie 1,7 proc. według GS i 1,6 proc. zgodnie z Bloomberg. Chińskie PKB wzrosło o 3,0 proc. w skali roku w 2022 r. - przekazano.

Z uwagi na to, po uwzględnieniu najnowszych danych oraz skorygowaniu szacunków na pierwsze półrocze 2023 r., specjaliści z banku podwyższyli prognozę wzrostu PKB w Chinach z 5,2 proc. do 5,5 proc. r/r w tym roku.

Rośnie produkcja przemysłowa w Chinach

Stwierdzono, że wzrost produkcji przemysłowej zwolnił z 2,2 proc. w listopadzie do 1,3 proc. w grudniu w ujęciu rocznym, ale jest to wynik wyższy od konsensusu GS (0 proc.) i Bloomberg (0,1 proc.) Zdaniem ekonomistów, spadek był spowodowany wolniejszym wzrostem produkcji samochodów i wytopu metali żelaznych. Zaznaczono przy tym, że w grudniu doszło do wzrostu inwestycji w środki trwałe o 5,1 proc. w ujęciu rocznym, głównie dzięki poprawie w zakresie inwestycji nieinfrastrukturalnych.

Zwrócono uwagę na dynamikę sprzedaży detalicznej; w ujęciu rocznym spadła ona o 1,8 proc., wbrew prognozie GS -10 proc. i -9 procentowemu konsensusowi rynkowemu. Wskazano również, że pomimo wsparcia dla branży, aktywność na rynku nieruchomości dalej pozostaje stłumiona, co odzwierciedla niski popyt na mieszkania.

Spadek bezrobocia w Chinach

Według przywołanym w raporcie danych ankietowych, w grudniu doszło do spadku bezrobocia w całych Chinach do 5,5 proc. z poziomu 5,7 proc. w listopadzie. Zgodnie z badaniami z 31 miast, w aglomeracjach miejskich bezrobocie spadło do 6,1 proc. z 6,7 proc. w tym samym okresie. Zauważono jednak, że bezrobocie wśród osób w grupie wiekowej 16-24 lat, chociaż spadło o 0,4 p.p. do 16,7 proc. w ciągu miesiąca, to pozostaje na wyższym poziomie niż przed rokiem (14,3 proc. w grudniu 2021 r.) W opinii ekspertów, sugeruje to podwyższoną presję na rynku pracy dla młodszego pokolenia.