Zarejestrowane do środy wnioski w trzeciej edycji programu Moja Woda stanowią 70 proc. udostępnionych środków w kwocie 160 mln zł. W razie wyczerpania puli będziemy działać, aby została zwiększona - poinformowała w czwartek w Sejmie wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska.

Wiceszefowa MKiŚ poinformowała w czwartek w Sejmie, że "na dzień 16 sierpnia br. kwota zarejestrowanych wniosków na portalu beneficjenta programu Moja Woda stanowi już 70 proc. kwoty środków już udostępnionych". Przypomniała, że na realizację trzeciej edycji programu rząd przeznaczył 160 mln zł. Rozpoczęła się ona 3 sierpnia br. i ma potrwać do 30 czerwca 2024 r. lub do wyczerpania środków.

"To pokazuje, że świeżo uruchomiona edycja spotkała się z tak dużym zainteresowaniem Polaków, że już 70 proc. wniosków zostało zarejestrowanych na taką kwotę. (...) Łącznie na realizację trzech edycji mamy przeinaczonych 338 mln zł, ale w poprzednich dwóch edycjach środki rozeszły się, zanim termin składania wniosków czy termin trwania programu upłynął" - zaznaczyła. Golińska przypomniała, że do tej pory z dwóch edycji programu skorzystało ponad 43 tys. beneficjentów i dołączają kolejni.

"Gdyby okazało się, że środki na ten program wyczerpią się będziemy działać w tym kierunku, aby przeznaczać dodatkowe środki, tak żeby coraz więcej Polaków brało udział w tym programie" - dodała wiceminister Golińska.

Program Moja Woda skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z poprzednich edycjach programu "Moja Woda". Dofinansowanie dotyczy również właścicieli, współwłaścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości, na których planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty.

Dotacje można otrzymać do zakupu, dostawy, montażu, budowy, rozbudowy, uruchomienia następujących instalacji: do zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez rynien i rur spustowych); do magazynowania wód opadowych w zbiornikach (np. szczelne zbiorniki podziemne i naziemne) o sumarycznej pojemność minimum 2 m sześc.; do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte); do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych na dachach - "zielone dachy" (warstwa drenażowa) bez kosztów nasadzeń; do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowej (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego/nowobudowanego w ramach inwestycji zbiornika).

Aby otrzymać dotację, należy złożyć wniosek o wsparcie wraz z dokumentami potwierdzającymi wydatek (np. fakturami zakupu) oraz potwierdzającymi wykonanie instalacji (protokół wykonania lub oświadczenie o samodzielnej realizacji). Minimalna kwalifikowana kwota inwestycji to 2 tys. zł. Dotacje będą mogły uzyskać inwestycje, które zostaną zakończone nie później niż 30 czerwca 2024 r.