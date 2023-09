Procedurę zmierzającą do przejęcia od samorządów miast woj. śląskiego udziałów w spółce Tramwaje Śląskie rozpoczęła Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Umożliwi to m.in. współfinansowanie bezpośrednio przez Metropolię, a nie, jak dotąd, przez miasta, inwestycji spółki.

Obecnie spółka Tramwaje Śląskie należy do 12 miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Ponad 47 proc. udziałów mają Katowice, ponad 11,5 proc. - Sosnowiec, przeszło 9,5 proc. - Bytom, a po ponad 8 proc. - Chorzów i Zabrze. Pozostałymi udziałowcami są: Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie i Świętochłowice.

W ostatnich miesiącach w GZM trwały rozmowy nt. objęcia przez Metropolię ew. nowych udziałów w spółce Tramwaje Śląskie lub też przejęcia jej udziałów od gmin. W toku analiz decydowano się na to drugie rozwiązanie. W środę zgromadzenie Metropolii zaakceptowało w głosowaniu o przystąpieniu przez GZM do TŚ (w głosowaniu wstrzymały się m.in. Katowice).

Przed głosowaniem przewodniczący zarządu GZM Kazimierz Karolczak wyjaśniał, że przystąpienie Metropolii do Tramwajów Śląskich umożliwia ustawa o związku metropolitalnym, która jest podstawą jej działania.

"Ustawa daje plenipotencje gminom, które są członkami naszej metropolii, by mogły przekazać spółki zajmujące się niezbędnymi działaniami, które podejmuje Metropolia - w tym przypadku transportem - by na tym poziomie metropolitalnym lepiej zorganizować ich pracę, móc inwestować w te spółki, poprawiać jakość usług" - mówił Karolczak.

"Jest to pierwsza taka procedura w Polsce. Na dzisiaj mamy sporo wątpliwości, ale musimy to rozpocząć. Jesteśmy w kontakcie z miastami akcjonariuszami, które już podejmują uchwały w sprawie przekazania nam tych akcji - po drodze pojawiły się pewne wątpliwości proceduralne - ale widzimy możliwość, że ten proces uda się w tym roku sfinalizować" - zasygnalizował.

"Mam nadzieję, że tę możliwość, którą dał nam ustawodawca, zrealizujemy zgodnie z intencjami ustawodawcy i z dobrym interesem członków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii" - dodał.

Przewodniczący zarządu GZM odpowiadał na pytania przedstawicieli gmin członkowskich, które nie są udziałowcami Tramwajów Śląskich, m.in. o sytuację ekonomiczną spółki i szczegóły procedury przejęcia jej udziałów przez Metropolię. Wyjaśnił, że obecnie GZM jako organizator transportu publicznego w woj. śląskim ma podpisaną tzw. umowę wsparcia TŚ.

"Miasta, te tramwajowe, które przekazały nam zadanie organizacji transportu publicznego, w swojej składce finansują działania spółki Tramwaje śląskie, a my musieliśmy z uwagi na poczynione inwestycje, na finansowanie unijne, na finansowanie obligacjami, podpisać umowę, że ta spółka będzie zawsze osiągać zysk" - wskazał.

Zobrazował, że to bardzo podobna zasada, jak w przypadku tzw. procedury in house i samorządowych przewoźników - Przedsiębiorstw Komunikacji Miejskiej. "Polega to na tym, że spółka wykonuje zadania publiczne na nasze zlecenie, a my dbamy o to, żeby ta spółka była spółką rentowną, potrafiącą spłacać swoje zobowiązania" - uściślił.

"Więc niezależnie, czy tę procedurę rozpoczniemy, czy nie i tak jesteśmy gwarantem, że ta spółka jest na plusie. Na chwilę obecną nie ma żadnych długów zobowiązań poza dłużnymi, związanymi z wykupem obligacji w przyszłości i podjętymi zobowiązaniami inwestycyjnymi" - zapewnił Karolczak.

Wyjaśnił również, że zgodnie z ustawą o związku metropolitalnym prawo przekazania akcji i udziałów w spółkach jest działaniem nieodpłatnym, zatem Metropolia ani jej gminy członkowskie nie poniosą kosztów tych akcji. "Natomiast my zobowiązujemy się - i też takie elementy mamy już po części zapisane w budżecie - finansować niektóre inwestycje w tramwajach" - zaznaczył, wskazując m.in. na już udzielone dotacje na prace w miastach zaangażowanych w projekt przyspieszenia tramwajów.

"Na pewno nie będziemy wchodzić w inwestycje już rozpoczęte lub zaplanowane, na które zostały pozyskane środki unijne, czy na które zostały udzielone obligacje. Również dotyczy to sztandarowej inwestycji, która w przyszłości będzie miała miejsce - budowy tramwaju na południe, która będzie prowadzona przez miasto Katowice" - stwierdził przewodniczący zarządu GZM.

Tramwaje Śląskie są jednym z największych operatorów sieci tramwajowych w Polsce. Spółka obsługuje 28 linii w 12 miastach. Łączna długość torowisk ciągnących się od Zabrza na Górnym Śląsku po Dąbrowę Górniczą w Zagłębiu Dąbrowskim to ponad 340 km toru pojedynczego (w tym niespełna 30 km w zajezdniach).

Obecnie TŚ finalizują projekt modernizacji i rozbudowy infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM), przygotowany pod kątem środków unijnych na lata 2014-2020).

Oszacowany początkowo na ok. 885 mln zł kosztów kwalifikowanych netto (ok. 1,088 mld zł brutto; przy ok. 562 mln zł unijnego dofinansowania) unijny projekt obejmuje realizację dwóch nowych odcinków (4 km w Sosnowcu i 600 m w Katowicach), remonty ok. 100 km torowisk, zakup 55 tramwajów, a także zakup specjalistycznych pojazdów.