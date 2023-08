Prezydent Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki zdecydował o przedstawieniu oferty kolejnych 26 mieszkań komunalnych, które przyszły najemca musi wyremontować we własnym zakresie – poinformował w poniedziałek Dariusz Wieczorek z Wydziału Promocji i Informacji UM Gorzowa Wlkp.

To trzecia taka decyzja prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego w tym roku. Łącznie od początku 2023 r. dla nowych lokatorów chcących podjąć się remontu mieszkań komunalnych przeznaczono 63 lokale.

"Uprawnione do zabiegania o takie mieszkanie są osoby umieszczone na liście przydziału lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony, oczekujące na lokale zamienne oraz oczekujące na zamianę z urzędu z uwagi na stan zdrowia" - wyjaśnił Wieczorek.

Do remontu zostało wyznaczonych 26 lokali: trzy trzypokojowe, 13 dwupokojowych i 10 kawalerek. Są to lokale o powierzchni użytkowej od 22 m kw. do prawie 80 m kw., które wymagają remontu w zakresie prac: budowlanych, sanitarnych, elektrycznych, instalacji c.o. oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

Osoby uprawnione do zabiegania o taki lokal mogą do piątku, tj. do 11 sierpnia, odebrać w Wydziale Spraw Społecznych urzędu miasta pisemne wskazanie do obejrzenia mieszkania. W przyszłym tygodniu (14-21 sierpnia) będą przyjmowane pisemne oferty przejęcia lokali.

W ub. roku oferta mieszkań komunalnych do remontu była przedstawiana czterokrotnie. Obejmowała łącznie 73 lokale mieszkalne, z czego 52 zostały przekazane do remontu.