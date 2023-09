Biznes i technologie

Gorzów Wlkp.: Miasto złożyło kolejne wnioski o dofinansowanie z Polskiego Ładu

Autor: PAP

Data: 05-09-2023, 15:44

Gorzów Wlkp. ubiega się o kolejne dofinansowanie swoich projektów z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wnioski złożone do ósmej edycji programu opiewają na ok. 40 mln zł – poinformował we wtorek rzecznik gorzowskiego magistratu Wiesław Ciepiela.