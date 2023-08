Ponad 1,6 mln zł dofinansowania otrzyma Gorzów Wlkp. na remont 20 lokali mieszkalnych - socjalnych i komunalnych, które są obecnie pustostanami. Pieniądze te pochodzą z rządowego programu wsparcia budownictwa komunalnego i socjalnego.

O przyznaniu dla Gorzowa Wlkp. dofinansowania poinformowała we wtorek na briefingu w gorzowskim magistracie europosłanka Elżbieta Rafalska, która w poniedziałek wzięła udział w spotkaniu na ten temat w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Wyjaśniła, że celem programu jest wsparcie samorządów w zakresie budownictwa komunalnego i socjalnego, w tym odzyskiwania i remontowania pustostanów. Oceniła, że to "bardzo mocna pomoc w rozwiązywaniu jednego z najtrudniejszych problemów w Polsce - problemów mieszkaniowych". "Przecież wiemy jak długo czeka się na mieszkanie socjalne czy komunalne" - zaznaczyła.

Dodała, że w ostatniej transzy rząd z programu przyznał ponad 350 mln zł dla 71 samorządów z 15 województw.

Prezydent Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki podziękował za przyznane dofinansowanie i wskazał, że na liście oczekujących na mieszkania socjalne są przede wszystkim będący w trudnej sytuacji życiowej, często z niepełnosprawnościami bądź mający takie osoby w rodzinie.

"To wsparcie myślę, że odmieni ich życie w sposób niewiarygodny. Dlatego my, po podpisaniu umów, zabieramy się za remonty. Będzie to 20 mieszkań w naszej miejskiej substancji mieszkaniowej w różnych częściach miasta. Te mieszkania są o różnym metrażu. Będą wyremontowane" - zapowiedział Wójcicki.

Dodał, że wartość remontu 20 mieszkań to kwota ponad 2 mln zł, przy wparciu rządowym na poziomie ponad 1,6 mln zł.

"Czyli ponad 100 tys. zł (średnio) na remont jednego mieszkania. Są to ogromne pieniądze, dlatego że mieszkania, które posiadamy, są w bardzo złym stanie i (...) bez tych pieniędzy (...) nadal stałyby puste" - zaznaczył prezydent Gorzowa.

Rafalska przekazała, że kiedyś program wsparcia budownictwa komunalnego i socjalnego zakładał udział własny na poziomie 40 proc. "Minister zmienił to dofinansowanie i dzisiaj udział własny wynosi 20 proc., a zaangażowanie z budżetu państwa wynosi 80 proc. - to istotna zmiana" - podkreśliła europosłanka. Dodała, że we wrześniu będzie dodatkowy nabór wniosków do programu.

Z województwa lubuskiego, oprócz Gorzowa Wlkp., pieniądze z tego źródła otrzymały w tym rozdaniu samorządy Międzyrzecza i Żar - na remonty, oraz Nowe Miasteczko - na budownictwo komunalne. Łącznie to ponad 5,2 mln zł.