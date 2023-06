Biznes i technologie

Gorzów Wlkp.: Rusza kolejny etap przebudowy sieci wodociągowej na ul. Kosynierów Gdyńskich

Autor: PAP

Data: 04-06-2023, 09:06

We wtorek (6 czerwca br.) wykonawca przebudowy sieci wodociągowej na ul. Kosynierów Gdyńskich rozpocznie kolejny etap inwestycji – na odcinku od ul. 30 Stycznia do ul. Borowskiego. To oznacza kolejne ograniczenia w ruchu – poinformowała Ewa Iwańska ze spółki Gorzowskie Inwestycje Miejskie.