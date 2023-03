W opublikowanym w niedzielę na stronie rp.pl badaniu pracownia SW Research zapytała ankietowanych, co - ich zdaniem - będzie głównym tematem kampanii wyborczej.

Najwięcej - 47,4 proc. respondentów - odpowiedziało +inflacja i stan gospodarki+. 13,5 proc. ankietowanych uważa, że będzie to wojna Rosji z Ukrainą. 10,5 proc. spodziewa się, że najważniejszym tematem będą stosunki Polski z UE. 8,8 proc. respondentów jest zdania, że najważniejszym tematem będzie stan demokracji w Polsce. Problemy systemu ochrony zdrowia będą najważniejszym tematem kampanii wyborczej według 3,7 proc. badanych

Jedynie według 2 proc. respondentów najważniejszym tematem będzie polityka zagraniczna. Z kolei 1,2 proc. ankietowanych spodziewa się, że najważniejszym tematem wyborów będą problemy systemu oświaty. Zdaniem 4,6 proc. respondentów w wyborach dominujący będzie inny temat. Zdania w tej sprawie nie ma 8,3 proc. badanych.

Ponad połowa (55 proc.) osób w wieku do 24 lat oraz podobny odsetek respondentów (56 proc.) z dochodem w przedziale między 3001 a 4000 zł netto sądzi, że najważniejszym tematem w czasie kampanii wyborczej przed wyborami do parlamentu będzie inflacja i stan gospodarki. Takiego samego zdania jest co drugi badany (48 proc.) posiadający wykształcenie średnie. Jeden na dwóch respondentów (53 proc.) z miast o wielkości powyżej 500 tys. mieszkańców sądzi, że dominującym tematem w czasie kampanii wyborczej będzie inflacja i stan gospodarki

- komentuje wyniki badania cytowana przez portal Justyna Sobczak z SW Research.