Gospodarka powinna odrobić spadek PKB wywołany COVID-19

Polska gospodarka powinna odrobić spadek PKB spowodowany COVID-19 już w 2021 r. - ocenił w poniedziałek wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin, odnosząc się do danych GUS. Podkreślił, że pozytywnie zaskoczyły inwestycje.

Autor: PAP

Data: 31-05-2021, 13:39

Gospodarka powinna odrobić spadek PKB mówi Jarosław Gowin /fot.PTWP

Jak zwrócił uwagę Gowin w poniedziałkowym wpisie na Twitterze, GUS zrewidował w górę wcześniejsze szacunki dotyczące PKB w I kwartale.

"W takim tempie polska gospodarka powinna odrobić spadek PKB spowodowany COVID-19 już w 2021 r." - czytamy. Według wicepremiera "pozytywnie zaskoczyły inwestycje (+1,3 proc. r/r)".

Zgodnie z poniedziałkowymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego, PKB w I kwartale 2021 spadł o 0,9 proc. rdr, wobec wstępnego szacunku mówiącego o spadku w wysokości 1,2 proc. rdr. i wobec spadku o 2,7 proc. rdr. w IV kw. ubiegłego roku. GUS podał, że inwestycje w I kw. 2021 r. wzrosły o 1,3 proc., podczas gdy tzw. konsensus PAP Biznes mówił o spadku o 8,6 proc. wobec, spadku o 15,4 proc. w ostatnim kwartale zeszłego roku.

We wcześniejszym wpisie na Twitterze Gowin odniósł się do podniesienia prognozy wzrostu PKB Polski przez OECD - do 3,7 proc. w 2021 r., a w 2022 r. do 4,7 proc. Przypomniał, że poprzednie szacunki mówiły o 2,9-proc. wzroście w tym roku oraz 3,8-proc. w 2022 r.