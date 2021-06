Gotówka ma szczególną rolę w bezpieczeństwie finansowym

W sytuacjach kryzysowych gotówka pełni bardzo ważną rolę stabilizującą system finansowy, stanowiąc dla wielu obywateli ważny element utrzymujący zaufanie do państwa i jego instytucji - powiedział prezes NBP Adam Glapiński na konferencji "Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem finansowym".

Autor: PAP

Data: 15-06-2021, 14:03

Adam Glapiński, prezes NBP /fot. PTWP

Jak podał we wtorek NBP, Glapiński, otwierając konferencję, wskazywał na znaczenie gotówki.

"Chodzi nie tylko o naturalny we wszelkiego rodzaju sytuacjach nadzwyczajnych wzrost niepewności, ale także o ryzyko ataków hakerskich, które wówczas znacznie wzrasta" - mówił prezes NBP. Jak dodał, bardzo dobrym tego przykładem jest początek pandemii COVID-19 - liczba cyberataków wymierzonych w instytucje finansowe w okresie luty-kwiecień 2020 r. wzrosła o ponad 200 proc. "Gotówka zapewnia w takich sytuacjach ciągłość działania państwa, stając się swego rodzaju bezpiecznikiem systemu finansowego" - ocenił.

Gotówka rządzi

Podkreślił jednocześnie, że NBP aktywnie wspiera rozwój płatności zarówno bezgotówkowych, podobnie jak i gotówkowych. Gotówka jest jednak wciąż najpowszechniejszym sposobem dokonywania płatności w Polsce, gdyż, jak pokazują badania przeprowadzone przez NBP w 2020 r., większość Polaków aktywnie korzysta z banknotów i monet emitowanych przez NBP - mówił.

Glapiński zaznaczył, że w czasie epidemii odnotowano "liczne przypadki odmowy akceptacji gotówki, nawet w urzędach przy regulowaniu zobowiązań publiczno-prawnych". "Takie przypadki zdarzają się również obecnie. I są przez nas aktywnie zwalczane i będą zwalczane" - podkreślił prezes NBP.

Powszechna akceptacja gotówki

Dlatego, jak stwierdził, zwrócił się do Prezydenta RP Andrzej Dudy z wnioskiem o wniesienie do Sejmu projektu ustawy gwarantującej powszechną akceptację gotówki. "Po analizie inicjatywa ta spotkała się z uznaniem Pana Prezydenta i projekt ustawy został przez niego skierowany do Sejmu" - zaznaczył Glapiński.