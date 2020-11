Gowin: apeluję do przedsiębiorców o przestrzeganie przepisów

Gowin: Dzięki tarczy antykryzysowej nie dopuściliśmy do fali upadłości

Wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii pytany, czy można się spodziewać w hotelach wzmożonych kontroli w związku z obowiązywaniem regulacji, które wykluczają z państwowej pomocy firmy, które łamią przepisy, odpowiedział: "Będą kontrole od dzisiaj. Mówię to z wielkim żalem, a także z nadzieją, że do tej sytuacji nie dojdzie".

Gowin powiedział, że jako minister odpowiedzialny za gospodarkę "mówi to z pełnym poczuciem odpowiedzialności, ale też z apelem do przedsiębiorców, aby przestrzegali przepisów". "Inaczej muszą się liczyć nie tylko z mandatami, z karami finansowymi, ale także zawieszeniem pomocy, która opiewa łącznie na kwotę ok 40 mld zł" - zaznaczył.

Dodał, że ta kwota ma trafić do kilkudziesięciu branż oraz w ramach tarczy finansowej jeszcze do tych sektorów, które czekają na pomoc wiosenną - przede wszystkim do firm dużych. "Pomoc dla dużych firm jest opóźniona ze względu na długi czas notyfikowania tych przepisów przez KE" - stwierdził.

Pytany, czy jest szansa na wydłużenie ferii, Gowin wskazał, że to jest decyzja Ministra Edukacji i Nauki.

"Zasadnicze stanowisko rządu jest takie, że w trosce przede wszystkim o zdrowie i życie Polaków, a także w trosce o to, żeby po okresie nasilenia kontaktów, do którego dojdzie w czasie świąt, nie być zmuszonym do ponownego zamykania gospodarki (...), chcemy rzeczywiście ten okres pierwszych dwóch tygodni stycznia ogłosić okresem zaprzestania podróży, zaprzestania kontaktów" - przyznał Gowin.

Dodał, że to nie będzie rozwiązanie formalne. "To nie będzie nakaz. To będą pewne zachęty, obostrzenia, ale przede wszystkim apel do odpowiedzialności i poczucia solidarności każdego z nas" - powiedział.

21 grudnia premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że hotele dla turystów i placówki gastronomiczne będą zamknięte do 27 grudnia. Poinformował też o podjęciu decyzji o skumulowaniu ferii zimowych w terminie od 4 do 17 stycznia.