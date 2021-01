Gowin: do mikro, małych i średnich firm trafi 20 mld zł - jako nowe wypłaty i umorzenia

Rząd przyjął we wtorek uchwały ws. Tarczy Finansowej 2.0 PFR dla mikro, małych i średnich firm oraz noweli Tarczy Finansowej 1.0 PFR - poinformował we wtorek wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Dodał, że do MMŚP trafi 20 mld zł - jako nowe wypłaty i umorzenia.