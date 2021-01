Gowin: polityka przemysłowa ma skłonić prywatnych przedsiębiorców do śmiałych inwestycji

Resort rozwoju, pracy i technologii rozpoczął prace nad nową polityką przemysłową Polski, której celem ma być wzmocnienie odporności naszej gospodarki na wstrząsy oraz poprawa jej globalnej konkurencyjności. Chodzi o to, by "dźwignąć się z poziomu kraju o niskich kosztach produkcji i usług do poziomu kraju o wysokich kompetencjach i wysokich standardach jakościowych".

Jak stwierdził szef MRPiT, pandemia pokazała, że błędem było przenoszenie produkcji przemysłowej poza granice Europy. "Wszyscy na świecie zdają sobie sprawę z konieczności skrócenia łańcucha dostaw, z konieczności uniezależniania się zarówno poszczególnych krajów, jak i całej Europy od dostaw z innych kontynentów" - wskazał. Dodał, że przykładem mogą być "dramatyczne problemy branży farmaceutycznej" po wybuchu pandemii w Chinach i Indiach, gdy brak dostaw "negatywnie odcisnął się na możliwości produkcji leków".

Szef MRPiT zaznaczył, że nowa polityka przemysłowa Polski skierowana jest do rodzimego przemysłu. Nieprzypadkowo streszczona jest w haśle "3 razy PL": polski przemysł, polskie technologie, polskie produkty - podkreślił.

"Zależy nam na wspieraniu firm działających w naszym kraju, na tym, by w jak największym stopniu opierały swoją produkcję o technologie opracowane w polskich uczelniach czy instytutach naukowych i wreszcie chodzi o wypracowanie marki polskich produktów, jako konkurencyjnych produktów wysokiej jakości" - powiedział Gowin.

Wicepremier dodał, że konkretne instrumenty służące realizacji tego programu zostaną wypracowane "w dialogu z przedsiębiorcami". Chodzi przede wszystkim o deregulację i tzw. tarczę prawną - objęcie gospodarki pewnymi gwarancjami braku przepisów, które będą utrudniały prowadzenie działalności gospodarczej; kontrakty branżowe - zawierane z najważniejszymi dla polskiej gospodarki branżami, które zostaną wyłonione w toku prac nad dokumentem; agendy badawcze realizowane np. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a także o politykę zakupową państwa. "Chcemy ukierunkować ją tak, żeby w jak największym stopniu promowała ona polskie firmy, technologie i produkty, tak jak w swoim zakresie robią to inne kraje UE" - powiedział.