Gowin: ten rok zakończymy ze wzrostem PKB

Jak powiedział w środę wicepremier, szef MRPiT Jarosław Gowin, tempo rozwoju polskiej gospodarki gwałtownie przyspiesza, ten rok zakończymy z co najmniej 4-procentowym wzrostem PKB.

Autor: PAP

Data: 12-05-2021, 12:55

Wicepremier, szef MRPiT Jarosław Gowin / fot. PTWP

Podczas konferencji Impact CEE Gowin mówił, że w polskiej gospodarce bardzo optymistyczne dane płyną z sektora przemysłowego, rośnie eksport, a w piątek spodziewane są dane o PKB za pierwszy kwartał tego roku.

"Nasze prognozy są umiarkowanie optymistyczne, tzn. uda się nam zahamować tempo spadku, mimo że cały I kwartał to był czas ogromnego nasilenia trzeciej fali pandemii" - powiedział Gowin. Jak podkreślił, prognozowany spadek PKB w I kw. 2021 r. to 1,5 proc. wobec 2,7 proc. spadku w IV kw. 2020 r. Ocenił, że "to koniec złych danych, bo tempo rozwoju polskiej gospodarki gwałtownie przyspiesza".

"Potwierdzam prognozy wszystkich tych, którzy mówią, że rok zakończymy z czwórką na czele, z co najmniej 4-procentowym wzrostem PKB. Taka jest dosyć konserwatywna prognoza, a nie brakuje także prognoz bardziej optymistycznych" - stwierdził wicepremier.

Zaznaczył, że polska gospodarka ma zdywersyfikowany charakter, co okazało się dużym atutem w czasie pandemii, z silną rolą przemysłu i zdrowym sektorem finansów. Zwrócił uwagę na dobrą sytuację na rynku pracy. Jak zauważył, to w dużej mierze zasługa polskich przedsiębiorców, milionów pracowników oraz dobrze przemyślanej pomocy ze strony państwa.

Wicepremier zadeklarował, że wsparcie państwa dla przedsiębiorców będzie przedłużane tak długo, jak długo sytuacja będzie wymagała wprowadzenia obostrzeń. Jednocześnie zaapelował o szczepienie się, bo - jak wskazał - jest to kwestia nie tylko naszego zdrowia, ale też bezpieczeństwa i rozwoju polskiej gospodarki.

"Oczywiście ta pomoc finansowa ze strony państwa nie jest bez skutków długofalowych. Tym skutkiem jest wzrost zadłużenia, wzrost długu publicznego, te przeszło 200 mld zł, około 9 proc. PKB, które my wszyscy podatnicy wyłożyliśmy na ratowanie polskich firm i miejsc pracy. To jest pewien dług, który trzeba będzie (...) spłacać" - przyznał Gowin.

Zdaniem szefa MRPiT interwencjonizm państwa jest potrzebny, ale jako czynnik przejściowy. "Już dzisiaj trzeba przygotować dobrze przemyślane sposoby ograniczania obecności państwa w gospodarce" - dodał.

Gowin poinformował, że obecnie w resorcie trwają prace m.in. nad nową polityką przemysłową, która wpisuje się w rozwój polskiej produktywności. W najbliższym czasie - jak zapowiedział - dokument będzie upubliczniony i przekazany do konsultacji. Ponadto przygotowywana jest spójna polityka eksportowa. "Nasz eksport rozwija się bardzo dynamicznie. Wydaje się jednak, że instrumenty wsparcia ze strony państwa powinny być lepiej przemyślane, zintegrowane. I taka przemyślana, spójna polityka eksportowa to jest coś, co teraz przygotowujemy. W ciągu 3-4 miesięcy gotowe rozwiązania poddamy pod konsultacje ze środowiskami biznesowymi" - oświadczył szef MRPiT.

Przekazał również, że w ministerstwie prowadzone są prace nad ulgami podatkowymi, które mają zachęcać osoby wchodzące w wiek emerytalny, żeby decydowały się na kontynuację pracy. Zapowiedział też ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców. "Skoro mamy brak rąk do pracy, to naszym zadaniem jest aktywizacja polskiego społeczeństwa. I w ostatnich roku wzrósł poziom aktywizacji w grupie 55-64, natomiast musimy śmielej sięgać po ręce i co najważniejsze umysły do pracy za granicą. Pod tym względem moje ministerstwo przygotowuje i za chwilę ogłosi rozwiązania, które mam nadzieję zyskają akceptację opinii publicznej" - stwierdził Gowin.

Jak podkreślił, pandemia pokazała, że znacznie szybciej możemy wyjść z kryzysu, jeśli będziemy się kierować nie tylko polskim, ale i europejskim patriotyzmem gospodarczym. To oznacza - mówił - autonomię strategiczną, czyli przywrócenie szerokiej produkcji przemysłowej w Europie i skrócenie łańcucha dostaw. "To jest ogromna szansa dla polskich firm. Z drugiej strony europejski patriotyzm gospodarczy i to, co jest nazywane autonomią strategiczną, wymaga wolnego rynku, wolnego przepływu towarów. Jeśli my Europejczycy, my Polacy będziemy potrafili to połączyć ze sobą, to o sukces polskiej i europejskiej gospodarki jestem spokojny" - podsumował wicepremier.