Grauer na EEC Online: W czasach kryzysu aktywność akwizycyjna spada (wideo)

– Czas kryzysu to okres, kiedy powszechnie uważa się, że właściciel są bardziej skłonni do rozmów o sprzedaży, wyceny się urealniają, a na rynku pojawiają się drapieżni łowcy okazji, którzy przejmują firmy za bezcen. W praktyce jednak aktywność akwizycyjna spada. Tak było w poprzednim kryzysie. Ma to jasne uzasadnienie i wiele czynników na to wpływa. Większość właścicieli decyduje się taki okres przeczekać. Spada też apetyt inwestorów. Wprawdzie łowcy okazji się trafiają, ale większość firm ma własne problemy i dużo trudniej im planować przyszłość. W takim okresie też dużo trudniej przeprowadzić taką transakcję. Są ograniczenia związane z pozyskaniem finansowania bankowego. Trzeba się zmagać z problemami operacyjnymi. Jest niepewność co do prognoz i biznes planu. To wszystko bardzo utrudnia przeprowadzenie takiej transakcji – powiedział.

Napędzać transakcje może natomiast narastający problem sukcesji. Część właścicieli zmęczy się kryzysem. Nie będzie łatwo o finansowanie zewnętrzne. Będzie mniej skłonności do transakcji sprzedaży. Więcej będzie poszukiwań inwestorów oraz prób podniesienia kapitału.

Prelegent dodał, że większość firm jest w dobrej kondycji finansowej po okresie koniunktury i wzrostu eksportu. Udaje im się też korzystać z instrumentów wsparcia.

Piotr Grauer, dyrektor w KPMG Advisory, był prelegentem debaty „Sektor spożywczy – branża strategiczna”, która odbyła 19 maja 2020 w ramach EEC Online.

