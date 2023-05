Po czterech latach rządów premiera Kyriakosa Micotakisa i stworzeniu bardziej przyjaznego dla biznesu środowiska, gospodarka Grecji radzi sobie całkiem dobrze na tle innych krajów unijnych, nawet pomimo wpływu pandemii i obecnych wysokich cen energii - powiedział w rozmowie z PAP Panos Tsakloglou, profesor ekonomii i wiceminister pracy w greckim rządzie.

"Kiedy obecny rząd Nowej Demokracji dochodził do władzy w 2019 roku, perspektywy finansowe publikowane przez instytucje międzynarodowe były dość optymistyczne" - powiedział Tsakloglou. Jednak zaraz potem kraj, podobnie jak reszta świata, musiał zmierzyć się z pandemią koronawirusa.

Wcześniej od 2009 roku Grecja była pogrążona dodatkowo w kryzysie finansowym, który przyszedł w następstwie światowej recesji. Państwo doświadczyło ogromnego deficytu budżetowego, a także musiało polegać na międzynarodowej pomocy finansowej. Jako członek strefy euro Grecja miała ograniczoną elastyczność polityki fiskalnej.

"Pandemia uderzyła w ważne dla Grecji sektory, przede wszystkim w turystykę oraz transport międzynarodowy" - podkreślił wiceminister pracy. "Kiedy pierwszy kryzys się zakończył, od razu nadszedł następny" - dodał.

Po wybuchu wojny na Ukrainie Grecja zaczęła w znacznym stopniu dywersyfikować źródła dostaw i uniezależniać się od Rosji. Jak podkreśla Tsakloglou, dostawy z innych kierunków są dużo bardziej kosztowne. Wyższe ceny energii przełożyły się na wzrost cen; w zeszłym roku inflacja w Grecji osiągnęła najwyższy poziom od trzech dekad i należała do jednej z najwyższych w strefie euro.

Ponadto wojna wpłynęła znacząco na grecki sektor turystyczny. Jednak, jak zauważył Tsakloglou, w ostatnich latach grecka gospodarka i tak radziła sobie lepiej niż średnia unijna, a średniookresowe perspektywy mówią o kontynuacji tego trendu. "Rząd Micotakisa uczynił z Grecji środowisko bardziej przyjazne dla biznesu" - stwierdził Tsakloglou.

Według niego jest to jednym z głównych powodów obecnych dobrych notowań Nowej Demokracji, choć jak twierdzi wciąż jest jeszcze wiele do zrobienia.

Kiedy Micotakis przychodził do władzy cztery lata temu, było również kilka innych wewnętrznych kwestii, które wymagały działania - podkreśla rozmówca PAP. Należała do nich między innymi kwestia masowego napływu migrantów. "Społeczeństwo doceniło też twardą pozycję premiera w odniesieniu do napiętych relacji grecko-tureckich, a także wzmocnienie pozycji Grecji na arenie międzynarodowej, na przykład w relacjach z USA czy Francją" - dodał.

W związku z pandemią i obecnym kryzysem spowodowanym wysokimi cenami energii, gospodarka pozostaje wciąż kluczowym problemem dla greckiego społeczeństwa. Według Tsakloglou dobrym przykładem, że cztery lata rządów Micotakisa przyniosły pozytywne zmiany w tym zakresie jest spadek bezrobocia o 6,5 punktów proc. do poziomu 11 proc., choć jak podkreśla, wskaźnik ten i tak należy do jednych z najwyższych w UE.

W ocenie Tsakloglou niedzielne wybory parlamentarne nie przyniosą ostatecznego rozstrzygnięcia, dlatego wyborcy będą musieli pójść do urn raz jeszcze na początku lipca. Wówczas głosowanie będzie odbywać się w ramach innego, wzmocnionego systemu proporcjonalnego, w którym zwycięzca otrzymuje premię w postaci dodatkowych mandatów.

Tsakloglou nie wierzy w szeroką koalicję partii opozycyjnych, które same wykluczają taką współpracę. "Choć matematyka się zgadza, to w rzeczywistości przejęcie władzy przez opozycję jest bardzo mało prawdopodobne". Dlatego w jego ocenie Nowa Demokracja może wyjść jeszcze bardziej wzmocniona z kolejnych wyborów.

Według ostatnich sondaży w wyścigu wyborczym prowadzi centroprawicowa Nowa Demokracja, na której czele stoi rządzący krajem od 2019 roku premier Kyriakos Micotakis. Jego ugrupowanie może liczyć na około 36 proc. wszystkich głosów. Druga w sondażach lewicowa Syriza byłego premiera Aleksisa Ciprasa cieszy się około 30-procentowym poparciem.

Kolejne partie w zestawieniu to Panhelleński Ruch Socjalistyczny (PASOK) Nikosa Andrulakisa z poparciem na poziomie 10 proc. oraz Komunistyczna Partia Grecji (KKE) z 6 procentami.

