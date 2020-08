Green Factory Logistics oddaje do użytku nowy magazyn i rozpoczyna kolejną inwestycję

W nowym obiekcie magazynowym Green Factory Logistics znajdują się dwie oddzielne, indywidualne komory chłodnicze i sześć ramp. Tak zaplanowana powierzchnia i układ pozwalają na elastyczne dostosowanie obiektu do konkretnych potrzeb producentów świeżej żywności oraz kompleksową obsługę w zakresie: x-dock a także kompletowania i przepakowywania towarów. Co więcej, umożliwiają także produkowanie zestawów, standów promocyjnych czy miksowanie produktów przy linii. Takie przeznaczenie magazynu zapewnia „przelotową” formułę funkcjonowania, przez co, przy zachowaniu niezbędnych standardów, procesy wejścia i wyjścia towarów nie będą wzajemnie się krzyżowały. Dzięki nowej przestrzeni obecny magazyn firmy zyskał na możliwościach przepustowych.

Nowy magazyn pozwoli nam na obsługę większych niż do tej pory wolumenów. Elastyczność, którą osiągnęliśmy w zakresie realizacji zamówień, jest szczególnie teraz - kiedy model zakupowy kształtuje pandemia - istotnym czynnikiem konkurencyjnym – mówi Piotr Pietrzykowski. Zwiększając możliwości magazynu, zwiększamy tym samym jakość i terminowość świadczonych operacji logistycznych. Prognozujemy, że nowy magazyn pozwoli nam na podniesienie przepustowości o 80 proc., bez utraty możliwości składowych – dodaje.

To nie koniec rozbudowy infrastruktury Green Factory Logistics. Obecnie spółka szuka dogodnej lokalizacji w Poznaniu pod budowę kolejnego obiektu magazynowego. Prace deweloperskie mają rozpocząć się jeszcze w tym roku i jak podkreśla Piotr Pietrzykowski zaplecze magazynowe, które powstanie nie wyczerpie potencjału sprzedażowego spółki.