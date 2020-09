Green Factory Logistics z kolejną inwestycją w obiekty magazynowe

Spółka Green Factory Logistics rozpoczęła budowę oddziału w Gądkach koło Poznania. W jego skład będzie wchodził: Magazyn-Chłodnia o powierzchni około 6 000 m2 ze strefą przeładunkową o przepustowości do 3500 palet na dobę oraz strefą składową do 3200 jednostek ładunkowo paletowych. Obiekt został zaprojektowany pod indywidualne wymagania i zapotrzebowanie Operatora Logistycznego specjalizującego się w logistyce produktów spożywczych wymagających kontrolowanych temperatur. Inwestycja zostanie oddana w I kwartale 2021 roku i zwiększy obecną powierzchnię magazynowo-chłodniczą Green Factory Logistics do ponad 23 000 m2.